La realización de la segunda sesión del pleno del Congreso, convocada para este jueves, no ha tenido un eco unánime en las nueve bancadas del Parlamento. El acuerdo al que se llegó días atrás es que asista la mitad de representantes de cada bancada, de tal manera que acudan hasta 70.

Sin embargo, el Frente Amplio se ha manifestado en contra de esta sesión parlamentaria debido a la emergencia nacional por la propagación del coronavirus y el Partido Morado ha condicionado su participación.

De acuerdo con la agenda publicada, una de las decisiones que se tomarán es establecer el número y los integrantes de la Comisión Permanente del período 2020-2021, así como debatir el proyecto de resolución legislativa del Congreso 4874/2020, que propone delegar a este grupo parlamentario facultades legislativas durante el tiempo que se mantenga el estado de emergencia.

Según fuentes de El Comercio, el Ejecutivo presentaría hoy al Congreso el pedido de delegación de facultades.

Los ítems que se verían en el pleno de hoy son los proyectos de ley y resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia, así como las disposiciones legales que se incluyan como orden del día de la Comisión Permanente por acuerdo de la Junta de Portavoces.

Voz en contra

El Frente Amplio decidió, en mayoría, no asistir al pleno y evalúan presentar una acusación constitucional contra la Mesa Directiva por violación del derecho a la salud.

“Para que el pleno funcione, aun cuando vaya el mínimo, se requiere a trabajadores del Congreso, policías. Estamos hablando de aproximadamente 200 personas y me parece una contradicción con las normas del Ejecutivo. Estamos enfrentando una pandemia mundial”, dijo a El Comercio Rocío Silva Santisteban, vocera altera de la bancada.

Asimismo, reiteró que las decisiones se pueden tomar de manera virtual. “Hay un círculo vicioso que dice que para aprobar eso (sesiones virtuales), tenemos que reunirnos; nosotros consideramos que eso no es cierto”, agregó la congresista.

La posición del Partido Morado, dijo el congresista Francisco Sagasti, es no asistir si no se cumple con un pleno abreviado y acotado. “Que el pleno tenga una agenda limitada. Si se abre la agenda, la inclinación del Partido Morado es no participar”, dijo.

Sí asistirán

Las bancadas de Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Unión por el Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular informaron a este Diario que sí acudirán al pleno de hoy. “El Ejecutivo también requiere del Parlamento, las facultades que se puedan dar a la Comisión Permanente tienen que ser vía un pleno”, dijo Otto Guibovich, vocero de Acción Popular.

Antes del pleno, a las 9:00 a.m. se realizará la reunión del Consejo Directivo. Luego sesionará la Junta de Portavoces.

Al pleno asistirán congresistas de Acción Popular (13), APP (12), Fuerza Popular (8), Frepap (8), Podemos (6) y Somos Perú (6).

También irán 4 del Partido Morado y 7 de UPP. El Frente Amplio, que hasta anoche evaluaba su asistencia, tiene 9 representantes.