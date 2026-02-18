Pleno del Congreso elige al nuevo presidente del Perú tras censura de José Jerí | EN VIVO

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Congreso elige hoy al nuevo presidente del Perú | Últimas noticias en vivo

15:33

Las bancadas parlamentarias escogieron a cuatro candidatos: Héctor Acuña (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular), José Balcázar (Perú Libre). 

15:32

El pleno del Congreso elegirá hoy, miércoles 18 de febrero, a partir de las 6 p.m., al nuevo titular de su Mesa Directiva, y por consiguiente, al nuevo presidente del Perú que reemplazará en el cargo a José Jerí, quien fue censurado el martes.

