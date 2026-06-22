El Pleno del Congreso unicameral se acerca a su última etapa. (Foto: Congreso)
El Pleno del Congreso unicameral se acerca a su última etapa. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso volverá a sesionar este martes con una amplia agenda legislativa en la etapa final del actual Parlamento, que concluirá sus funciones con la instalación del nuevo Congreso bicameral el próximo 28 de julio.

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