El Pleno del Congreso volverá a sesionar este martes con una amplia agenda legislativa en la etapa final del actual Parlamento, que concluirá sus funciones con la instalación del nuevo Congreso bicameral el próximo 28 de julio.

Entre los temas de mayor relevancia política figura el debate de los proyectos de ley 11376 y 11377, presentados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que plantean modificar la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas con el objetivo de optimizar los procedimientos en los procesos electorales generales, regionales y municipales.

Otro punto en agenda corresponde a un conjunto de iniciativas que buscan modificar la Ley del Servicio Militar y la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), respecto de la inscripción en el registro militar y los derechos y beneficios del servicio militar acuartelado.

También, se verá la modificación del Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo, a fin de perfeccionar la tipificación de actos terroristas, incorporar el delito de organizaciones terroristas y crear la lista de organizaciones criminales con enfoque terrorista.

La sesión se desarrollará en un contexto de transición institucional, pues será una de las últimas reuniones del Congreso unicameral elegido en 2021 antes del retorno al sistema bicameral, que estará conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.

El actual Parlamento culminará sus funciones el próximo 27 de julio, dando paso a una nueva etapa en la estructura del Poder Legislativo peruano.