Pleno extraordinario: Patricia Juárez apela a la “estabilidad” mientras Cavero y Málaga creen que censura a Jerí es viable

En entrevista con el programa ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, los congresistas Patricia Juárez (Fuerza Popular), Alejandro Cavero (Avanza País) y Edward Málaga (No agrupado) se pronunciaron sobre la moción contra el presidente de la República, José Jerí, que se debatirán en pleno extraordinario este marte en el Congreso de la República.

Juárez Gallegos se mostró en contra de la censura, enfatizando la importancia de preservar la “estabilidad” del país. A su juicio, la moción planteadas, desde una “interpretación constitucional”, no se ajustan al mecanismo previsto para un mandatario en ejercicio.

“Tenemos las opiniones unánimes de los constitucionalistas más destacados de nuestro país y creemos que no se puede juzgar a una persona por hechos como presidente”, sostuvo.

Juarez consideró que el procedimiento de la censura parlamentaria es “inadecuado e inconstitucional”.

Además, la legisladora fujimorista advirtió sobre el vacío de poder que podría suscitarse de proceder la censura, por lo que exhortó a sus colegas a no infringir las propias disposiciones reglamentarias del Congreso.

Por su parte, Alejando Cavero piensa que la censura es viable, debido a que el actual jefe del Estado sigue siendo parlamentario y mantiene su oficina activa en el Legislativo. “Él está en Palacio de Gobierno en su calidad de presidente del Congreso”, dijo, remarcando que “Jerí debería irse inmediatamente”.

Sin embargo, consideró que la decisión de censurar debe depender de si se logra un consenso.

“La cuestión de fondo es quién puede reemplazarlo y quién es una persona idónea. No podemos dar la oportunidad para que a río revuelto ganancia de pescadores y terminemos con un Aragón, un Balcázar o con un ‘Niño’ corrupto que tenga techo de vidrio”, dijo.

“Es un factor distractor. No está cumpliendo la única tarea para la que fue puesto en ese lugar y además lo está haciendo indignamente, porque no está a la altura de la enorme responsabilidad que le confío el país y la representación. Es terrible tener un presidente entrando encapuchado a las 12 de la noche a un almacén clausurado de una persona con tremendos conflictos de interés”, agregó.

Por su parte, Edward Málaga reconoció que existen argumentos válidos para ambas posturas, tanto para la censura como para la vacancia, al recordar que existen antecedentes de mociones de censura contra figuras como Francisco Sagasti o Manuel Merino, y opinó quie el Tribunal Constitucional (TC) debería definir el asunto de fondo.

Para el parlamentario, el presidente ha cometido graves conductas e irregularidades describiéndolas como “escabrosas”. “No cabe duda que no está a la altura del cargo”, subrayó.

Málaga instó a sus colegas a “corregir hoy” el error que, a su juicio, cometió el Congreso el 26 de julio del año pasado al elegir a José Jerí como titular de la Mesa Directiva del Legislativo.