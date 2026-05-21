Podemos Perú, partido político que perderá su inscripción en enero del 2027 -luego de no haber logrado pasar la valla electoral en los comicios de abril, anunció el inicio de un proceso de restructuración que implica la disolución de su actual bancada parlamentaria que cuenta con doce congresistas.

En un comunicado este 21 de mayo, la agrupación política -liderada por José Luna Gálvez- precisó que el Comité Ejecutivo Nacional, a pedido de sus bases, tomó como acuerdo el inicio de una “restructuración total” que implica la disolución inmediata de la bancada.

Actualmente, el grupo de legisladores es integrado por el presidente de Podemos Perú, José Luna Gálvez, y José Arriola, Guido Bellido, Juan Burgos, Digna Calle, Darwin Espinoza, Heidy Juárez, Judith Laura, Ariana Orué, Francis Paredes, Luis Picón y Edgar Tello.

La bancada de Luna alberga a legisladores que ingresaron al Congreso por un distinto partido como Arriola y Espinoza (Acción Popular), Bellido y Tello (Perú Libre), así como Picón (expulsado de APP).

En paralelo y en esa misma línea, se conoció la carta que José Luna envió al presidente del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, renunciando a la bancada “por razones estrictamente personales”. Similar comunicación envió Digna Calle.

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En tanto, en el comunicado de Podemos Perú, también se detalla el inicio de un “proceso disciplinario a los militantes sobre quienes pesan denuncias por presuntos actos de corrupción, el cual determinará su expulsión definitiva del partido”.

Finalmente, precisaron que se hará una elección de un nuevo secretario general nacional encargado de liderar “con total independencia” las acciones para renovar la organización política y lograr su reinscripción como partido. Actualmente, este cargo recae sobre el exparlamentario José Luis Luna Morales.

En su comunicado, Podemos Perú aseguró que busca iniciar una nueva etapa donde renueva su compromiso con la transparencia de un proyecto político que, según indica, representa a millones de peruanos emergentes.

La renovación se empieza con firmeza. Podemos entra en una reestructuración nacional responsable, con decisiones firmes, renovación interna y una nueva política de eficiencia al servicio de la gente. pic.twitter.com/Lyc1dt9x6S — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) May 21, 2026

“La renovación se empieza con firmeza. Podemos entra en una reestructuración nacional responsable, con decisiones firmes, renovación interna y una nueva política de eficiencia al servicio de la gente”, señaló el regidor de Lima y excongresista Arón Espinoza al compartir el comunicado de su grupo político.