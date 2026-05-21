Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Luna Gálvez, presidente del partido Podemos Perú que perderá su inscripción tras fracaso electoral del 2026. (Foto: Congreso)
José Luna Gálvez, presidente del partido Podemos Perú que perderá su inscripción tras fracaso electoral del 2026. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Podemos Perú, partido político que perderá su inscripción en enero del 2027 -luego de no haber logrado pasar la valla electoral en los comicios de abril, anunció el inicio de un proceso de restructuración que implica la disolución de su actual bancada parlamentaria que cuenta con doce congresistas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.