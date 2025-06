Las bancadas de Renovación Popular y Podemos Perú anunciaron, durante el debate en el pleno, que votarán en contra de otorgarle la confianza al gabinete ministerial presidido por Eduardo Arana en la sesión de este jueves 12 de junio.

Tras la presentación del primer ministro ante el pleno, José Luna Gälvez, vocero de Podemos Perú, tomó la palabra para cuestionar las acciones que han tomado desde el Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción.

“¿Se reactivó la economía? No. Hay más deuda, seguimos endeudándonos y está creciendo lo que tenemos que pagar por intereses cada año. Se les dijo que emitan una norma de austeridad para destinar más de 5 mil millones a la seguridad ciudadana. ¿Se dio? No. Se les dijo, construyan megacárceles. ¿Se dio? No", comentó.

“¿Por qué le voy a dar la confianza si son casi los mismos? Por eso Podemos Perú tiene clara una posición, porque tuvo un plan de gobierno para esos cuatro puntos que no se dieron (...) Entonces Podemos Perú no va a dar la confianza", agregó.

A su turno, como vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, recordó que le entregó un documento con 11 pedidos al primer ministro, Eduardo Arana, con diversos puntos como la reforma del sistema de justicia, la renuncia al Pacto de San José de Costa Rica y otras medidas de lucha contra la inseguridad.

“Al día se hoy no se han implementado. Se han hecho algunos anuncios pero no ha revestido algún avance en la lucha contra la criminalidad (...) Por eso nosotros hoy como bancada de Renovación Popular no daremos el voto d confianza”, aseguró