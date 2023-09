Como se recuerda, el PPC perdió en 2021 su inscripción y, actualmente, se encuentra en proceso para afiliarse al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Bedoya Denegri señaló a El Comercio que los casos mencionados en el informe ocurrieron cuando durante la gestión de otras dirigencias y que hay que tomar en cuenta que cuando el PPC perdió su inscripción en el 2021 ya no pudo afiliar a más ciudadanos.

“Las personas a las que supuestamente se les inscribió irregularmente ya no forman parte del PPC porque quedaron sin afiliación cuando el partido perdió la inscripción en abril del 2021″, acotó.

Además, explicó que el nuevo proceso de inscripción de militantes se inició el 2022 y la nueva solicitud de adhesión al ROP fue presentada el pasado 11 de septiembre.

En esa línea, subrayó que las fichas de los flamantes inscritos “no han sido tramitadas” y que, por tanto, “en este nuevo proceso no se han presentando afiliados que no reconocen sus nombres”. “No corresponde a la nueva inscripción del PPC”, insistió.

El secretario general del PPC remarcó que, se siguió “un proceso riguroso” y que cumplieron con lo que el JNE les puso “como regla del juego”.

“Hemos recolectado las firmas a nivel nacional. Hay un modelo de ficha que el JNE emite, que claramente establece que te estas afiliando como un militante [del partido político]. Te piden una serie de informaciones, hay que presentar el DNI y corroborar que la persona no esté afiliada en otra organización política. Se pasa por un proceso riguroso, se presenta al afiliado la ficha del JNE, que tiene información, que él mismo firma y llena. Se ha cumplido con lo que el JNE nos ha puesto como regla del juego [...] Hemos sido muy rigurosos en este proceso”, dijo.

Bedoya dijo que el partido político está a la espera que el JNE “revise” todas sus fichas de afiliaciones y “todos los comités” que han constituido. “Es algo que va a tardar varios meses. Estaremos atentos a los comentarios y observaciones del ente electoral”, añadió.

El Comercio revela el lunes que más de 6.600 personas fueron afiliadas sin su consentimiento a organizaciones políticas.

El ranking lo encabeza el PPC, con 1.780 casos. Le sigue, con 1.452, el Partido Nacionalista Peruano, agrupación que llevó a la Presidencia a Ollanta Humala y que actualmente no se encuentra en vigencia; mientras que, en tercer lugar, con 1.105 casos, se ubica el Partido Aprista Peruano, cancelado también en el 2021 pero que recientemente logró su reincorporación.

Otros partidos históricos con inscripción vigente que integran la lista son Acción Popular, con 425 ciudadanos afiliados en contra de su voluntad; y Somos Perú, con 390.

Más respuestas

En declaraciones a El Comercio, Edmundo del Águila, secretario general de Acción Popular; y Uvaldo Pizarro, personero legal de Somos Perú también se pronunciaron.

Del Águila dijo que esta situación responde a la ausencia de dirigencias que tuvo el partido en el pasado. Añadió que, en la actualidad, las afiliaciones a su agrupación se encuentran “suspendidas”, debido a que el JNE aún no reconoce a su personero legal.

“Por lo menos en los últimos ocho años se ha afiliado a gente y no hubo un filtro. Recién hemos formalizado la dirigencia nacional del partido”, indicó.

“Primero la persona solicita, luego el partido deriva esa solicitud al JNE y éste la registra inscribiendo a la persona como perteneciendo al partido en el ROP. No me explico cómo el JNE ha reportado 425 personas inscritas sin su consentimiento y qué pruebas tenía el ROP para inscribirlas, si supuestamente han tenido las firmas falsificadas, que es la única manera [...] No solo debe haber un filtro en los partidos, sino también en el ROP”

Edmundo del Águila, Acción Popular