El Congreso evaluará nuevamente los pedidos para inhabilitar por diez años de la función pública a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta por el golpe de Estado del 2022, luego que se presentaran pedidos de reconsideración tras las votaciones que no lograron el respaldo necesario.

Los pedidos fueron planteados formalmente por los legisladores Ana Zegarra, de Somos Perú; y Esdras Medina, de Renovación Popular. Cada uno de ellos presentó tres reconsideraciones, seis en total, que alcanzan a los tres procesados por los hechos de diciembre del 2022.

Pedidos para reconsiderar la inhabilitación contra Pedro Castillo.

En la sesión del pleno de este 3 de diciembre, se pusieron a votación las conclusiones del informe final elaborado contra Castillo Terrones y sus exministros que previamente había sido aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente.

Sin embargo, la propuesta para inhabilitar a Castillo reunió 44 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones. Con ello, no alcanzó las 68 adhesiones necesarias para su aprobación en el pleno del Congreso.

En el caso de Betssy Chávez, se lograron 54 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones. Finalmente, la propuesta para inhabilitar a Willy Huerta obtuvo 44 votos a favor, 30 en contra y siete abstenciones.

El rechazo a sus inhabilitaciones se produce una semana después de que el Poder Judicial los condenara en primera instancia a 11 años y cinco meses de prisión, además de imponerles dos años de inhabilitación, por el delito de conspiración para la rebelión.