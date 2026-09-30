El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, brindó un discurso por el 204 aniversario del Parlamento Nacional. (Foto: Congreso)
El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, brindó un discurso por el 204 aniversario del Parlamento Nacional. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, pidió al titular del Senado, Miguel Torres, que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta precise cuáles son los límites que tiene el Senado para modificar las propuestas legislativas aprobadas por los diputados.

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