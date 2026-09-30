El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, pidió al titular del Senado, Miguel Torres, que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta precise cuáles son los límites que tiene el Senado para modificar las propuestas legislativas aprobadas por los diputados.

El pedido fue formulado tras la solicitud de traslado presentada por el diputado de Juntos por el Perú Ernesto Zunini. En el documento, el titular de Diputados solicita que las consultas sean absueltas para “dilucidar los alcances de las disposiciones constitucionales y reglamentarias” aplicables a la relación entre ambas cámaras.

Reto plantea que la Comisión de Constitución del Senado responda estas interrogantes antes de que la Cámara Alta revise la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo.

Comunicación realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto al presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres.

Límite a las modificaciones

El punto de fondo está relacionado con las facultades de revisión del Senado dentro del nuevo sistema bicameral.

El Reglamento del Senado establece que, cuando recibe una propuesta legislativa aprobada por la Cámara de Diputados, puede aprobarla en sus términos, aprobarla con modificaciones o rechazarla. Sin embargo, precisa que las modificaciones “ no pueden desnaturalizar la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados ”.

La consulta busca determinar qué debe entenderse por “desnaturalizar” y cuál es el límite entre una modificación permitida y una que implique alterar el contenido sustancial de lo aprobado por Diputados.

El oficio trasladado por Reto plantea, entre otras cuestiones, si el Senado puede incorporar materias que estuvieron incluidas en la iniciativa original pero que finalmente no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. También pregunta qué criterios deberían utilizar la comisión dictaminadora, la Mesa Directiva y el Pleno del Senado para determinar si una modificación desnaturaliza la propuesta.

Solicitud de Ernesto Zunini

Solicitud de Ernesto Zunini

Asimismo, se consulta qué consecuencia debería tener una modificación que exceda esos límites: si corresponde declararla improcedente, tramitar la nueva materia como una iniciativa independiente o recurrir a otro mecanismo de coordinación entre ambas cámaras.

En la solicitud inicial realizada por Zunini, se mencionan declaraciones brindadas a El Comercio por algunos parlamentarios, relacionadas a dicho procedimiento.

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Así, se encuentran entre ellas las declaraciones de los senadores Martha Chávez, Carlos Mesía y Jacques Rodrich.

Con el oficio remitido a Miguel Torres, esa posición se traduce ahora en una solicitud formal para que la Comisión de Constitución del Senado establezca criterios sobre el alcance de esa revisión antes de que la Cámara Alta tenga que pronunciarse sobre las propuestas que eventualmente le remita Diputados.