El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), dijo que la intervención quirúrgica a la que se sometió Dina Boluarte en el 2023, reconocida hoy por el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, es motivo suficiente para que pidan facultades investigadoras.

“Lo que vamos a hacer es pedir una moción de comisión investigadora por 60 días. Espero que realmente el Congreso no sea cómplice otra vez, pero si se decida una moción de vacancia, creo que hay todos los instrumentos legales y, sobre todo, la infracción constitucional para que la presidenta Dina Boluarte podría ser firmada en el caso que investiguemos y realmente vemos que hubo el vacío de poder que ha existido”, adelantó el parlamentario.

El legislador de Podemos Perú recordó que, para someterse a una intervención estética que requería un preoperatorio y un postoperatorio, autorización al Parlamento “así como ella hace con el permiso al Congreso para que viaje a China o a Estados Unidos”.

El ex primer ministro confirmó que Boluarte participó en una sesión del Consejo de Ministros de manera virtual y que, previamente, habló telefónicamente con ella y pudo percatarse que se había sometido a una operación a mediados del año pasado.

“La verdad es que, como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían en el cargo”, explicó Otárola.

Juan Burgos resaltó que el ex premier dijo no recordar la fecha exacta de la operación de Boluarte, lo que consideró como algo que debía “llamar la atención” porque fue él quien lideró la sesión del Consejo de Ministros en la que no estuvo presente la presidenta por supuesto descanso médico.

“Sería causal de vacancia”, respondió ante la prensa cuando se le consultó si esta información podía llevar a que se evalúe una moción contra Boluarte.