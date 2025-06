El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, pidió al Congreso que vuelva a evaluar la reelección de alcaldes y gobernadores, reforma constitucional que no logró los votos necesarios para evitar ser aprobada en un referéndum.

“Esperamos en el Congreso que se ha puesto una reconsideración. Faltan 9 votos. Tomen en consideración y con madurez y reflexión política. Me ha dado pena que un congresista diga que no, en esta elección no. Osea, no quieren competencia. Como van a postular a regiones, no quieren competencia y por esa razón que se aplique a partir del 2027″, reclamó en Canal N.

Este miércoles, la reforma constitucional solo obtuvo 78 votos a favor y no los 87 necesarios para que sea aprobada solo en dos legislaturas del Parlamento. Para que la reelección sea aprobada, deberá ser ratificada mediante referéndum.

Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales: Esperemos que en el Congreso evalúen bien, los que están en contra de la reelección de autoridades locales y regionales, el costo y beneficio



— Canal N (@canalN_) June 5, 2025

Actualmente, está pendiente que se vuelva a evaluar esta votación porque se ha planteado una reconsideración para que el tema sea otra vez votado en el pleno.

Koki Noriega, gobernador de Áncash, insistió en su pedido para que los legisladores tomen en cuenta cuánto costaría a nivel del erario público el incluir en una elección nacional la consulta popular para su reelección.

“Con los mismos argumentos, el Parlamento aprobó la reelección inmediata para los congresistas. En este espacio, tanto de gobiernos regionales y autoridades municipales, también tienen ese derecho”, comentó.

“Con el mismo argumento tanto para el Congreso, pienso que debe ser justo para gobernadores y alcaldes, a pesar que muchos gobernadores no vamos a participar en estas elecciones”, agregó.