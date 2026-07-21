El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, otorgó este martes la Medalla de Honor del Congreso de la República a Eduardo Salhuana y al abogado Wilber Medina, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias y contribuciones al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

Tal como se hizo con José Jerí, en una de las ceremonias, el titular del Parlamento entregó a Eduardo Salhuana la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz, en mérito a su gestión como presidente de la Mesa Directiva durante el Periodo Anual de Sesiones 2024-2025.

El presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, otorgó la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento Nacional, Eduardo Salhuana, en reconocimiento a su gestión al frente de la Mesa Directiva durante el Periodo Anual de… pic.twitter.com/tFKfd6lTjH — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 21, 2026

Según informó el Congreso, la distinción reconoce el trabajo realizado por Salhuana al frente del Legislativo, así como su contribución en la defensa de la institucionalidad democrática.

Posteriormente, Rospigliosi entregó el Diploma de Honor y la Medalla del Congreso al abogado Wilber Medina. “En reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor en defensa de la Constitución, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción”, señala el Legislativo en sus redes sociales.

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, entregó el Diploma de Honor y la Medalla del Congreso de la República al abogado Wilber Medina, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su defensa de la Constitución, el Estado de derecho y la lucha contra… pic.twitter.com/Mq4F3kKYvb — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 21, 2026

Ambas ceremonias se realizaron en la sede del Parlamento como parte de las actividades oficiales previas a la culminación del actual periodo legislativo.