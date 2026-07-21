Eduardo Salhuana y Wilber Medina fueron condecorados por el Congreso. (Foto: Congreso de la República)
Eduardo Salhuana y Wilber Medina fueron condecorados por el Congreso. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, otorgó este martes la Medalla de Honor del Congreso de la República a Eduardo Salhuana y al abogado Wilber Medina, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias y contribuciones al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: