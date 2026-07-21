El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, otorgó este martes la Medalla de Honor del Congreso de la República a Eduardo Salhuana y al abogado Wilber Medina, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias y contribuciones al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
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