El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dio por inaugurada la Segunda Legislatura Ordinaria del periodo 2025-2026 durante una sesión realizada en el renovado edificio del Parlamento.

Durante el inicio de la sesión, el titular del Legislativo informó sobre la incorporación del accesitario Raúl Espíritu Cavero, quien asumió funciones parlamentarias en reemplazo de la fallecida congresista Lucinda Vásquez.

Vásquez falleció el 21 de febrero, por lo que, conforme al primer párrafo del artículo 25 del Reglamento del Congreso, corresponde convocar al accesitario de la lista para cubrir la vacancia del escaño.

En señal de respeto, el pleno guardó un minuto de silencio en memoria de la parlamentaria fallecida. Tras ello, el presidente del Congreso declaró formalmente la incorporación del nuevo legislador.

“Declaro incorporado y aprobado para el ejercicio de la función parlamentaria al congresista Raúl Cavero”, expresó Rospigliosi durante la sesión plenaria.

Edificio del Congreso restaurado

La inauguración de la legislatura también se realizó en el edificio restaurado del Parlamento, que fue sometido a trabajos de recuperación y puesta en valor como parte de un proceso de conservación del patrimonio histórico del Legislativo.

Las obras incluyeron intervenciones estructurales, restauración de elementos arquitectónicos y mejoras en la infraestructura interna, con el objetivo de preservar el valor histórico del inmueble y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades parlamentarias.

Rospigliosi agradeció al congresista Alejandro Cavero, quien se mostró muy activo en las coordinaciones relacionadas con dicha reestructuración de la infraestructura.