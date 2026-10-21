El presidente del Congreso, Miguel Torres, firmó la autógrafa de ley que otorga al Ejecutivo facultades para legislar el 27 materias relacionadas a la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, dictamen que horas antes había sido aprobado por el pleno del Senado.

Así lo informó el Parlamento en una nota de prensa, que precisó que la autógrafa fue suscrita también por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, y será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación.

En declaraciones a la prensa, Torres defendió la aprobación de 27 facultades legislativas para el Poder Ejecutivo y aseguró que el Senado actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias sin incurrir en ningún tipo de “desnaturalización” de los puntos que llegaron de la Cámara de Diputados.

“ Creo que ha quedado claro que no ha habido ningún tipo de desnaturalización. El Senado ha respetado la labor desarrollada por la Cámara de Diputados, pero también ha ejercido su competencia conforme a lo establecido en el reglamento”, declaró Torres tras la votación.

El titular del Parlamento explicó que el reglamento permite al Senado aprobar, rechazar o modificar lo previamente acordado por la Cámara de Diputados. En ese sentido, precisó que la modificación requería 31 votos pero el respaldo fue mayor.

Torres destacó que la decisión permitirá al Gobierno contar con nuevas herramientas legales para enfrentar la inseguridad ciudadana, las extorsiones y el sicariato, además de adoptar medidas frente al fenómeno El Niño.

Asimismo, indicó que las facultades aprobadas incluyen disposiciones orientadas a combatir el crimen organizado, fortalecer el sistema penitenciario, respaldar la labor policial y prevenir desastres naturales.

“El Senado ha cumplido con su responsabilidad dentro del marco constitucional, respetando los procedimientos y estableciendo los controles necesarios”, apuntó.

Sin embargo, reconoció que quedaron fuera temas importantes como el empleo, la formalización, las inversiones y la modernización del Estado, cuya tramitación legislativa espera que continúe por las vías correspondientes.