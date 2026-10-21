Presidente del Congreso firma autógrafa de ley sobre facultades delegadas al Gobierno (Foto: Congreso de la República)
Presidente del Congreso firma autógrafa de ley sobre facultades delegadas al Gobierno (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres, firmó la autógrafa de ley que otorga al Ejecutivo facultades para legislar el 27 materias relacionadas a la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, dictamen que horas antes había sido aprobado por el pleno del Senado.

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