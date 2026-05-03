Resumen

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Presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo. (Fotos: Mario Zapata N. @photo.gec)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo. (Fotos: Mario Zapata N. @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo asistirá este lunes 04 de mayo a la Comisión de Defensa del Congreso de la República junto a los ministros de Defensa, Amadeo Flores y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, para explicar la situación actual de la compra de los aviones F-16 y las muertes en Huancavelica.

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