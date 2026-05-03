El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo asistirá este lunes 04 de mayo a la Comisión de Defensa del Congreso de la República junto a los ministros de Defensa, Amadeo Flores y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, para explicar la situación actual de la compra de los aviones F-16 y las muertes en Huancavelica.

En conversación con RPP Noticias, la presidenta de dicha comisión, Karol Paredes confirmó la asistencia de los ministros a las 3:00 p.m en la sala Miguel Grau Seminario.

Paredes indicó que este 28 de abril se curso la citación a las autoridades del Ejecutivo, a la que respondieron de forma afirmativa.

Entre los puntos de agenda de la comisión se encuentra la presentación de los ministros para que informen “la situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate, para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú; en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la República, realizado el viernes 17 de abril de 2026”.

Asimismo, como punto aparte figura la presentación del Ministro de Defensa Amadeo Javier Flores Carcagno, para que informe: “Respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

Sin embargo, Paredes consideró que la presencia del ministro del Interior, José Zapata también es importante de modo que pueda dar detalles de lo ocurrido en Huancavelica, donde cinco jóvenes murieron a manos de las Fuerzas Armadas.

El pasado 27 de abril, la comisión de Defensa postergó la sesión informativa programada para ese día tras la inasistencia de los citados ministros por tener actividades prioritarias, de acuerdo a una carta enviada por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros en la noche del 24 de abril.

Ante esa situación, la congresista Paredes consideró que la inasistencia de los ministros fue una “falta de respeto” hacia ese poder del Estado y la ciudadanía.