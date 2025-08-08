El presidente del partido político Acción Popular, Julio Chávez Chiong, suspendió las relaciones entre la agrupación que dirige y la bancada parlamentaria y marcó distancia de las decisiones que han tomado recientemente.

El dirigente político envió un oficio a todos los congresistas que forman parte del grupo parlamentario.

Ahí, expresó su “total desacuerdo” por la elección del congresista Carlos Alva Rojas como nuevo vocero titular de la bancada para el periodo parlamentario 2025-2026, ya que considera que debe “cautelar los intereses y la buena imagen” de su organización política.

“Por esa razón, debo rechazar que un congresista que renunció al partido con fecha 2 de agosto del 2022 en pleno ejercicio del cargo público en representación de Acción Popular, algo que constituye traición de acuerdo con lo dispuesto en (...) nuestro estatuto, asuma la vocería titular de nuestra representación parlamentaria”; explicó.

Chávez Chiong también criticó que la bancada no haya resuelto la situación del congresista Raúl Doroteo, quien ha sido expulsado del partido político pero sigue siendo parte de la bancada Acción Popular, “contraviniendo un mandato expreso de los órganos partidarios”.

En esa línea, aseguró que además del distanciamiento con la bancada, han derivado estos casos a los órganos disciplinarios de Acción Popular para que evalúen las acciones pertinentes.