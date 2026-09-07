El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), sostuvo este lunes 7 de setiembre una reunión de trabajo con el embajador de Israel en el Perú, Gali Dagan, desarrollada en el Palacio Legislativo.

Durante el encuentro también participaron los miembros de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Muñante (Renovación Popular), Nilza Chacón (Fuerza Popular) y Edgar Mancha (Renovación Popular).

En la reunión, las autoridades abordaron dos temas prioritarios para el país: la inseguridad ciudadana y los posibles impactos del Fenómeno El Niño.

Torres Morales mostró su preocupación por el aumento de la criminalidad y resaltó que la cooperación internacional es clave para fortalecer la seguridad del país. En ese sentido, solicitó al embajador de Israel trabajar de manera conjunta y brindar apoyo para enfrentar el Fenómeno El Niño.

Por su parte, Gali Dagan reafirmó el compromiso de Israel de trabajar de manera articulada para apoyar al Perú en esos temas y puso a disposición de nuestro país la cooperación técnica israelí.

En tanto, Muñante, Mancha y Chacón señalaron que el Perú busca replicar el manejo tecnológico, científico y de inteligencia de Israel para combatir la inseguridad ciudadana.

Finalmente, Miguel Torres resaltó la voluntad del Congreso de mantener lazos de amistad y cooperación con Israel, con el objetivo de intercambiar buenas prácticas en beneficio de la población peruana.