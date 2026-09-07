El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), sostuvo este lunes 7 de setiembre una reunión de trabajo con el embajador de Israel en el Perú, Gali Dagan, desarrollada en el Palacio Legislativo.
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