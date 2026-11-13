Pedro Hernández, presidente del TC, pide iniciar selección de seis nuevos miembros. (Foto: TC)
Pedro Hernández, presidente del TC, pide iniciar selección de seis nuevos miembros. (Foto: TC)
Por Redacción EC

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, solicitó al presidente del Senado, Miguel Torres, la puesta en marcha del proceso de selección de seis magistrados nuevos de su organismo. La petición ingresó mediante el Oficio 0161-2026-P/TC con el fin de reemplazar a los integrantes del pleno que terminan sus funciones.

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