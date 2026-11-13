El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, solicitó al presidente del Senado, Miguel Torres, la puesta en marcha del proceso de selección de seis magistrados nuevos de su organismo. La petición ingresó mediante el Oficio 0161-2026-P/TC con el fin de reemplazar a los integrantes del pleno que terminan sus funciones.

El documento fue emitido el 12 de noviembre. En el texto, Hernández cita el artículo 10 de la Ley 28301 y el artículo 201 de la Constitución Política para fundamentar el requerimiento ante la Cámara Alta.

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Los magistrados Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco y César Ochoa concluyen su periodo de cinco años el 13 de mayo del 2027. Por su parte, el mandato del magistrado Manuel Monteagudo vence el 18 de mayo del 2027.

Pedro Hernández, presidente del TC, pide iniciar selección de seis nuevos miembros.

El tribunal cuenta con siete miembros y el periodo de Pedro Hernández culmina en diciembre del 2028. La norma exige que la convocatoria empiece con seis meses de anticipación al término de la gestión de los magistrados.

Senado aprobó el reglamento para elección del Tribunal Constitucional

El pleno del Senado aprobó el reglamento de elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional el 30 de octubre con 40 votos a favor. La propuesta de la Comisión de Constitución recibió el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Buen Gobierno.

La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado asumirá la evaluación de los candidatos antes de enviar la nómina al pleno. La norma fija un tope de 70 puntos para la etapa de currículum y 30 puntos para la entrevista, mientras que la decisión en el pleno requiere el voto de dos tercios de los senadores.