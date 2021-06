El presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que no usó términos peyorativos ni realizó amenazas durante la reunión que mantuvo con el titular de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Luis Valdez, en la que abordaron las iniciativas de reforma constitucional relacionadas a la cuestión de confianza y la bicameralidad. Indicó que se ha “distorsionado” el tono y el contenido de ese encuentro.

“Lamento que hayan distorsionado y mentido sobre el tono y el contenido de la reunión de ayer [con Valdez]. Con todo respeto, como ustedes saben, jamás he usado términos peyorativos, jamás he tenido una actitud matonesca como se pretende”, aseveró a la prensa desde la Videna.

“Lo que planteé es mi preocupación de manera clara, he sugerido que sea el próximo Congreso el que, luego de deliberación y análisis de las propuestas, y luego de un consenso, sea el que plantee las reformas constitucionales, pero no de esta manera apresurada”, agregó.

Esta mañana, el legislador Luis Valdez indicó durante el pleno del Congreso que Sagasti buscaba tener “injerencia” en la discusión parlamentaria sobre la modificación de múltiples artículos de la Constitución antes del término de la gestión.

“Como presidente de la Comisión de Constitución es mi deber informar al Congreso de la República que el día de ayer fui citado a Palacio de Gobierno por el Presidente de la República y quiero lamentar y rechazar además de condenar públicamente los adjetivos que ha tenido hacia esta representación nacional el señor presidente de la República, de la cual no recuerda que sigue siendo parte”, señaló.

Ante ello, el jefe de Estado precisó que no faltó el respeto ni coaccionó al legislador y que le dijo que las reformas que se estaban llevando adelante requerían de mayor reflexión.

“Le dije al señor Valdez con toda claridad y cortesía, como siempre lo he hecho, y sin amenazar, sin insultar, sin usar palabras indebidas de ningún tipo. Le dije que era importante que una reforma tan clave que ha sido discutida en los últimos meses y semanas requería tiempo”, detalló.

Sagasti sobre reunión con Valdez: “Jamás he usado términos peyorativos, jamás he tenido una actitud matonesca como se pretende”

Asimismo, consideró que se busca “reformar la Constitución” sin el tiempo “suficiente para deliberar” y sin un verdadero “consenso”.

“Lo que se pretende es reformar la Constitución sin el tiempo suficiente para deliberar, no hay consenso, la ciudadanía debe estar informada sobre esto, más luego del referéndum en el que se rechazó la bicameralidad. Más grave aún es el proyecto que altera el equilibrio de poderes y cambia la forma en la que se plantea la cuestión de confianza”, dijo.

En esa línea, Sagasti señaló que no hay mérito para una acusación constitucional en su contra y que las declaraciones de Valdez son “bajas” e impropias del Parlamento. “La política implica conversar con todos, acá no hay ningún interés de intimidar, no hay nada que permita el más mínimo resquicio para una acusación constitucional. Lo que demuestra es que cree el ladrón cree que todos son de su condición. Hay maneras decentes de hacer políticas y hay maneras bajas que son más propias de los bajos fondos que de la majestad del Congreso”.

El último miércoles, Francisco Sagasti expresó su “preocupación” por los proyectos de reforma constitucional que el Congreso busca aprobar esta semana. A través de su cuenta de Twitter, consideró que las reformas del Legislativo “debilitarían aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes”.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR