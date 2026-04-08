El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que este viernes iniciará una ronda de diálogo con las distintas bancadas del Congreso como parte de las coordinaciones previas a su presentación ante el Pleno para solicitar el voto de confianza.

El jefe del Gabinete precisó que los encuentros continuarán los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana, con el objetivo de alcanzar consensos antes de acudir al Parlamento el 16 de abril.

“Ya le hemos presentado al señor presidente del Congreso. El 16 ya estamos también tomando contacto con las bancadas. El día viernes tenemos el primer contacto, vamos a continuar el lunes, martes y miércoles para acudir al Congreso el día 16 ”, indicó.

Arroyo expresó su confianza en obtener el respaldo parlamentario y sostuvo que su gestión viene trabajando de manera ordenada desde el inicio. “Tenemos fe de que se va a realizar porque estamos haciendo las cosas muy bien desde un primer momento” , afirmó.

Despliegue de seguridad por elecciones

En otro momento, el premier informó que el Gobierno inició el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas a nivel nacional para garantizar la seguridad durante las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril.

Durante una actividad en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos, señaló que esta operación busca asegurar que más de 27 millones de peruanos acudan a votar con tranquilidad. “A la ciudadanía le decimos con claridad: su voto está protegido” , enfatizó.

El titular de la PCM explicó que el despliegue se realiza en coordinación con los ministerios de Defensa e Interior, así como con los organismos electorales, y que las Fuerzas Armadas cumplirán una labor de apoyo bajo estrictos principios de neutralidad.

Asimismo, remarcó que esta acción forma parte del compromiso del Ejecutivo con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del orden democrático, en el marco de una estrategia que incluye mayor articulación entre instituciones y refuerzo policial.

En cuanto al operativo, se informó que hasta el 10 de abril se movilizarán 45.540 efectivos militares para resguardar locales de votación, custodiar el material electoral y mantener el orden en los accesos. El personal actuará bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con protocolos activados ante posibles contingencias.

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Explicación clara sobre tipos de votos en elecciones complejas con 36 agrupaciones políticas: válido (marca en cuadrilátero del partido o preferencial), nulo (cruz fuera o confusión), blanco (sin marcar, cuenta en cómputo), viciado (rayones o dibujos) y cruzado (marcas en distintas opciones). Recomendaciones: decidir antes, para que tu voto cuente entre 27 millones de peruanos.

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