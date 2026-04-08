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Luis Arroyo iniciará ronda con bancadas este viernes con miras al voto de confianza. (Foto: PCM)
Luis Arroyo iniciará ronda con bancadas este viernes con miras al voto de confianza. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que este viernes iniciará una ronda de diálogo con las distintas bancadas del Congreso como parte de las coordinaciones previas a su presentación ante el Pleno para solicitar el voto de confianza.

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