Proética se pronunció en contra de la decisión del Congreso que, este miércoles, aprobó en segunda votación la ley que le otorga amnistía a los militares y policías que cometieron delitos durante la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

En su pronunciamiento este jueves, luego de la sesión de la Comisión Permanente en la que se aprobó la propuesta parlamentaria, la institución advirtió que la “amnistía que vulnera derechos fundamentales es corrupción política”.

“La amnistía, cuando no tiene el interés genuino de la reconciliación, es un acto que, desde Transparencia Internacional, se atribuye a la corrupción política. Usar las leyes y abusar de la autoridad para otorgar favores o acuerdos que benefician a algunos a expensas de generar daños y precedentes graves es un acto de corrupción”, señalaron.

La Comisión Permanente aprobó en segunda votación a amnistía a favor de miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional (PNP) y comités de autodefensa procesados por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

La norma alcanza a denunciados, investigados o procesados por delitos derivados u originados en la lucha anticorrupción. También se incluye amnistía de “carácter humanitario” a favor de adultos mayores de 70 años o más aunque tengan sentencia firme y ejecutoriada.

Proética advierte que no se puede permitir que la amnistía permita a un grupo particular que no responda a la justicia y que esto afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de sus crímenes.

“A través de las medidas de control constitucional, es urgente que se invalide la aplicación de una ley que restringe la vigencia de los derechos fundamentales de peruanos cuya afectación se pretende poner en el olvido”, exhortó el capítulo peruano de Transparencia Internacional.