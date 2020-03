El pasado jueves, la bancada morada presentó un proyecto de ley para impedir que congresistas con cuestionamientos éticos presidan o integren comisiones con funciones fiscalizadoras.

El documento propone la modificación del artículo 20 del reglamento del Congreso, que ya incluye el veto a parlamentarios con procesos penales dolosos por los que se haya pedido el levantamiento de su inmunidad.

El Partido Morado propone agregar que también se pueda vetar a los congresistas de las comisiones mediante un tercio de los votos representativos del Parlamento en la Junta de Portavoces, “con fundamento de la incompatibilidad ética”.

El congresista Alberto de Belaunde explicó a El Comercio que esto no solo aplicaría a las comisiones de Fiscalización y Ética, sino a todos los grupos que tuvieran “funciones investigadoras”.

De Belaunde aseguró que, en caso de ser aprobado, no se estaría violando el principio de no retroactividad, pues las comisiones aún no se han instalado ni se ha elegido a los presidentes.

Según la distribución de comisiones definida el jueves, Fiscalización sería presidida por el excontralor Edgar Alarcón, quien tiene siete investigaciones fiscales.

En la Junta de Portavoces

El vocero de la bancada morada, Francisco Sagasti, indicó que ya envió el proyecto a la Junta de Portavoces, y que ha recibido el apoyo del Frente Amplio (FA) y del Frepap. El vocero del FA, Lenin Checco, aseguró que su bancada “no permitirá que procesados por corrupción presidan comisiones”.

El experto en derecho parlamentario César Delgado-Guembes explica que el proyecto es coherente con la doctrina del estado constitucional de derecho, que permite interpretar una conducta en términos morales.

“La Comisión de Ética y la vacancia presidencial por incapacidad moral son otros dos ejemplos. Pero el riesgo de que se escapen arbitrariedades es enorme”, asegura.