Vladimir Cerrón habla de un “frente” que aseguró elección de Balcázar ¿Qué responden las bancadas señaladas?

Esta versión la dio en una entrevista con el programa Al Final del Día de Canal N. Cerrón negó que se haya tratado de una alianza, sino de una “unidad espontánea” que buscó lograr votos para Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso ante María del Carmen Alva durante la segunda vuelta de los comicios.

El primero consiguió el respaldo de 64 legisladores, mientras que la segunda solo obtuvo 46 votos. Este Diario conoció el día de la votación que Podemos y una facción de APP habían votado en favor de Balcázar.

“Aquí no hay pacto, sino una suerte de frente antiderechista. No es un tema de alianza porque la alianza es un pacto bilateral para sacar ventajas cada uno. En este caso hubo un frente, es decir, una unidad espontánea que golpearon juntos y, cuando termina el objetivo, también se disuelve. Eso es lo que ha ocurrido”, manifestó.

Vladimir Cerrón habló vía Zoom en el evento trasmitido en vivo por Facebook por Perú Libre.

Insistió en que todo lo ocurrido en segunda vuelta fue una coordinación mínima “que se hace al momento de la votación, pero eso no trae mayores acuerdos profundos que se van a mantener en el tiempo”.

Al ser consultado sobre si ese frente incluyó a AP, Podemos y APP, respondió con seguridad que sí, “es correcto”.

Luego insinuó que ese apoyo traerá consigo algunos pedidos de bancadas o ciertas cuotas en el poder al nuevo presidente José Balcázar, las cuales podrían estar en ministerios u otras oficinas que dependan del Estado.

“Seguramente algunas bancadas van a tener alguna solicitud al apoyo que han brindado al presidente Vizcarra (sic), Balcázar. Él verá cómo responde a ese tema. Nosotros ya desconocemos mayores acuerdos”, manifestó.

Preguntado sobre si podría confirmar el tenor de los pedidos de agrupaciones o congresistas que formaron el frente “antiderecha”, contestó lo siguiente: “Eso lo demostrará el número y los funcionarios que más adelante asuman [cargos]. Todo se va a deducir a partir de eso”.

Insistió en que estos nuevos funcionarios “no necesariamente” podrían ocupar los ministerios, sino otros espacios. Añadió que a quien le corresponderá decidir es al jefe de Estado.

Ayer por la tarde, el economista Hernando de Soto se reunió con el presidente José Balcázar para absolver dudas sobre las funciones del primer ministro. Trascendió que tendría interés en ocupar el cargo.

—Factor Fuerza Popular—

Desde Alianza para el Progreso, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu confirmó la existencia de un frente, porque, sumando los votos, José Balcázar no llegaba a ganar a su contrincante María del Carmen Alva.

“De todas maneras hay un frente, porque la izquierda no sacaba los votos para Balcázar. Creo que en APP han sido entre 5 y 6 personas las que han votado por Alva”, aseguró.

Agregó que, si se hace la sumatoria, queda claro que “hay personas de Fuerza Popular que tienen que haber votado por Balcázar. No digo que todos; lo que digo es que, por lo menos, cinco personas de FP han debido votar por Balcázar”.

Juan Carlos Lizarzaburu es congresista de APP (Foto: Congreso)

Al respecto, el congresista Ilich López (Acción Popular) consideró que lo dicho por Cerrón es falso, porque en su bancada sí hubo consenso en favor de votar por María del Carmen Alva.

“Alguien que evade las resoluciones judiciales no debe tener credibilidad en ningún tema. Confío en los integrantes de la bancada. Y se han hecho los esfuerzos necesarios para poder conseguir el objetivo, que era llevar a María del Carmen a asumir la responsabilidad al frente del país”, dijo a El Comercio.

No obstante, a la interna de Acción Popular nos comentaron lo contrario: que sí habrían votos divididos. Indicaron que esta división podría corroborarse con la autopostulación de Silvia Monteza (AP) ante la Mesa Directiva, poco después de que Alva lo hiciera.

Consultado sobre este punto, Ilich respondió: “No puedo hablar sobre la responsabilidad que puedan tener algunos de los colegas porque eso no es correcto. Lo correcto es que siempre los temas internos se resuelven a la interna”.

Sobre Cerrón agregó: “Al señor Cerrón no le creo ni siquiera lo tomo en cuenta, básicamente por su antecedente de evadir las resoluciones jurisdiccionales. Creer a un político en esas condiciones particularmente no corresponde”.

Ilich López fue elegido como tercer vicepresidente en la Mesa Directiva liderada por José Jerí. (Foto: Congreso)

Ciertamente, Alva y Monteza no fueron las únicas que tenían intenciones de postular, sino también Edwin Martínez.

—Podemos apoyó a José Balcázar—

En diálogo con este Diario, José Arriola, de Podemos, negó que se haya realizado un frente con Perú Libre y con Alianza para el Progreso. Descartó cualquier tipo de reunión con ambas agrupaciones políticas.

“Ni con APP ni con el partido de Cerrón nos hemos reunido para nada”, indicó.

Sin embargo, su agrupación decidió otorgarle el 100% de sus votos a Balcázar por un acuerdo entre los integrantes de Podemos.

Explicó que los motivos se deben a que detrás de la candidatura de Alva estaba Renovación Popular, cuyo líder es Rafael López Aliaga, el mismo que es contrincante de José Luna Gálvez, otro aspirante a la presidencia del Perú por Podemos.

“En el caso de Alva, se merece respeto y cariño porque fuimos elegidos por AP, pero detrás de ella ha estado la bancada de Renovación Popular y, en la práctica, son enemigos de Podemos. Prácticamente su líder no se expresa bien de nuestro líder. Por ese lado, la bancada en su mayoría decidió apoyar al congresista Balcázar”, agregó.

Aseguró que Perú Libre deja mucho que desear porque hasta el momento continúa compartiendo la Mesa Directiva con Fuerza Popular, partido con el que —según Arriola— serían enemigos políticos de acuerdo con el ideario de PL.