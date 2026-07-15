Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso inicia sus funciones este 15 de julio. (Foto: GEC)
Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso inicia sus funciones este 15 de julio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El proceso de instalación del Congreso de la República para el periodo 2026-2031 comenzó oficialmente este martes con la instalación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, órgano que tendrá a su cargo los actos previos a la conformación del primer Parlamento bicameral del país en más de tres décadas.

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