El proceso de instalación del Congreso de la República para el periodo 2026-2031 comenzó oficialmente este martes con la instalación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, órgano que tendrá a su cargo los actos previos a la conformación del primer Parlamento bicameral del país en más de tres décadas.

La sesión se desarrolló en la sala Grau del Palacio Legislativo y fue presidida por el senador electo Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular), quien declaró formalmente instalada la Junta Preparatoria del Senado y del Congreso, conforme a lo establecido en el Reglamento del Parlamento.

Durante su intervención, Torres destacó el significado institucional del retorno de la bicameralidad y afirmó que el Senado deja de ser una reforma constitucional para convertirse en una realidad. Asimismo, aseguró que conducirá este proceso con estricto respeto a la Constitución, la ley y las normas parlamentarias.

En paralelo, quedó instalada la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, encabezada por la diputada electa Cecilia Chacón (Fuerza Popular), quien exhortó a las futuras cámaras del Congreso a trabajar de manera coordinada y priorizar los intereses nacionales por encima de las diferencias políticas.

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria quedó integrada, además, por el senador electo Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), como primer secretario; el diputado electo Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno), como segundo secretario; el senador electo Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), como tercer secretario; y la diputada electa Romina Alejandra Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno), como cuarta secretaria. Esta instancia será la encargada de conducir el proceso de constitución del Congreso para el periodo parlamentario 2026-2031.