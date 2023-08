Darwin Espinoza es cuestionado por la indagación fiscal en su contra, en la que se imputa a un grupo de congresistas haber favorecido al expresidente Pedro Castillo a cambio de colocar a allegados en puestos de trabajo dependientes del Ejecutivo. Además, ha sido vinculado en las últimas semanas al caso de la empresaria Sada Goray, a partir de las declaraciones de un colaborador eficaz y otros testimonios.

LO ÚLTIMO | Trayectoria de Martha Moyano no escapa de la polémica: El perfil de la futura presidenta de la Comisión de Constitución

En ese contexto, su elección como nuevo vocero del grupo parlamentario provocó la renuncia de ocho de los quince integrantes de la bancada. Curiosamente, según conoció El Comercio, fueron precisamente ocho de esos quince legisladores acciopopulistas los que votaron por él. Es decir, al menos uno de los ocho renunciantes había respaldado su designación solo horas antes.

El éxodo acciopopulista, además, se da en un contexto en el que las bancadas están definiendo las presidencias de las comisiones ordinarias del Congreso. De estas, al menos hasta este martes, dos correspondían a la bancada acciopopulista. Sin embargo, esto se podría reducir en cuanto se procesen las dimisiones.

Integrantes de Acción Popular hasta este martes Postura tras elección de Darwin Espinoza Vínculo con el caso ‘Los Niños’ 1. María del Carmen Alva Renunció 2. Carlos Alva Renunció Investigado desde diciembre del 2022 3. Luis Aragón No se ha pronunciado Investigado desde diciembre del 2022 4. José Arriola Renunció Investigado desde diciembre del 2022 5. Raúl Doroteo No se ha pronunciado Investigado desde mayo del 2022, con denuncia constitucional 6. Darwin Espinoza Sigue como vocero Investigado desde mayo del 2022, con denuncia constitucional 7. Jorge Flores No se ha pronunciado Investigado desde mayo del 2022, con denuncia constitucional 8. Ílich López Renunció Investigado desde mayo del 2022 9. Edwin Martinez Renunció Investigado desde diciembre del 2022 10. Silvia Monteza Renunció Investigado desde diciembre del 2022 11. Juan Carlos Mori Renunció Investigado desde mayo del 2022 12. Karol Paredes Renunció 13. Marleny Portero Pidió que la dirigencia del partido intervenga Investigado desde diciembre del 2022 14. Wilson Soto Pidió al vocero que convoque a una reunión Investigado desde diciembre del 2022 15. Elvis Vergara No se ha pronunciado Investigado desde mayo del 2022, con denuncia constitucional

Elección polémica

La elección del nuevo vocero de la bancada de Acción Popular se dio este lunes en una reunión de bancada. Dos semanas antes, El Comercio publicó la declaración de un colaborador eficaz según el cual, la investigada empresaria Sada Goray se reunió con Darwin Espinoza para gestionar la designación de su exesposo, Luis Mesones, como viceministro en el Ministerio de Producción.

Según la investigación de la fiscalía, ‘Los Niños’ y en particular el congresista Darwin Espinoza tenían particular influencia y manejo sobre dicho sector durante el gobierno de Pedro Castillo. Adicionalmente, el último domingo, Panorama reportó que el legislador gestionó una reunión para un representante de Marka Group, empresa de Sada Goray, en Sedapal. Espinoza ha negado ambos señalamientos.

Fue en ese contexto que se llegó al cónclave acciopopulista para designar al nuevo portavoz del grupo. Fuentes de El Comercio comentaron que la designación de Darwin Espinoza se concretó con ocho votos a favor, mayoría dentro de los quince miembros que tenía el grupo parlamentario hasta entonces.

Desde la bancada también señalaron que hubo inicialmente tres candidatos: Ílich López, Darwin Espinoza y José Arriola. Los dos últimos pasaron a una segunda vuelta. Las fuentes precisaron que la elección se hizo a través de una votación secreta, por lo que no es posible tener el detalle de cómo votó cada uno de los congresistas. “Ganaron ‘Los Niños’. Ocho votos lo lograron”, indicaron.

Darwin Espinoza es legislador por Ancash. (Foto: archivo Congreso)

No obstante, de las declaraciones dadas luego de la elección y de las posteriores renuncias se desprende la oposición de ocho congresistas: María del Carmen Alva, Ílich López, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Karol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Alva. Los integrantes de la bancada que quedan son siete: Luis Aragón, Raúl Doroteo, Jorge Flores, Hilda Portero, Wilson Soto, Elvis Vergara y el propio Darwin Espinoza.

Los congresistas de Acción Popular investigados por el caso ‘Los Niños’ son nueve. El primer grupo, al que se le inició investigación en mayo del 2022, lo conforman Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori e Ílich López. Solo estos últimos dos han manifestado públicamente su oposición a que Espinoza sea vocero. Los otros cuatro actualmente tienen una denuncia constitucional en trámite por dicho caso.

En diciembre del 2022, la fiscal de la Nación amplió la mencionada investigación para incluir a siete legisladores más: Luis Aragón, Wilson Soto, Carlos Alva, José Arriola, Edwin Martínez y Silvia Monteza. De ellos, los últimos cuatro renunciaron a la bancada este martes.

Consumada la elección, fue el propio Darwin Espinoza quien se encargó de anunciarla. “Con profundo honor, asumo la responsabilidad de liderar la bancada Acción Popular. Mi gratitud hacia mis correligionarios por su confianza. Reafirmo mi compromiso, renovando nuestra lucha por un país de igualdad de oportunidades y al servicio de todos los peruanos”, escribió en su cuenta de Twitter el lunes por la noche.

Con profundo honor, asumo la responsabilidad de liderar la bancada Acción Popular. Mi gratitud hacia mis correligionarios por su confianza. Reafirmo mi compromiso, renovando nuestra lucha por un país de igualdad de oportunidades y al servicio de todos los peruanos. pic.twitter.com/hhEqnKGl7Q — Darwin Espinoza Vargas 🇵🇪 (@DarwinEspinozAP) August 8, 2023

No obstante, a través de la misma red social, sus mismos correligionarios comenzaron a manifestar su malestar por la elección.

Silvia Monteza, quien hasta hace unas semanas era la segunda vicepresidenta del congreso, comentó en la misma red social que respetaba el “ejercicio democrático de votación de la bancada” para elegir al nuevo vocero, pero que no compartía la decisión. En tanto, Ílich López informó que había presentado una reconsideración a la votación el mismo lunes por la noche.

López dijo a este Diario que Darwin Espinoza no representaba “los lineamientos que debe tener en estos momentos Acción Popular. “Se necesitan planteamientos respecto a solución de problemática del país, recursos hídricos, agricultura. Considero que bajo la dirección de Espinoza esto va a estar soslayado [...] AP debe tomar una línea de transparencia y sin cuestionamientos”, manifestó.

Karol Paredes, quien como presidenta de la Comisión de Ética impulsó sin éxito una sanción de 120 días contra Darwin Espinoza, también manifestó su oposición a la elección. “Debe reconsiderarse la votación”, afirmó. No obstante, fuentes de El Comercio indicaron que a pesar de que se había presentado la reconsideración, comenzó a circular en el Congreso el nuevo cuadro de integrantes de la Junta de Portavoces, con Darwin Espinoza como único representante de su bancada.

VIDEO RECOMENDADO María del Carmen Alva renunció a la bancada Acción Popular por elección del nuevo vocero, Darwin Espinoza. (Canal N)

Las renuncias

Para el martes por la mañana, agregan las fuentes, se hizo evidente que el pedido de reconsideración no iba ser ni tramitado. Así, María del Carmen Alva fue la primera en decidir su salida de la bancada. Su carta de renuncia fue presentada a la 1:20 p.m. Allí expresa su “total y absoluto desacuerdo con la línea política y la dirección de la bancada -desde hace varios meses- que ha impulsado el grupo de colegas parlamentarios que controla la mayoría”.

“La elección del vocero titular para el período 2023-2024, encontrándose cuestionado y con serias denuncias que todos conocemos, me parece un total desacierto, que tornó en inevitable [sic] mi permanencia en el grupo parlamentario [...] Quienes controlan el grupo parlamentario se han divorciado de los principios históricos y normativos del partido y de la historia política que nuestra casa política; además de la probidad y transparencia que debemos reflejar”, alegó en el documento.

“Nunca imaginé que iban a elegir al congresista más cuestionado de la bancada [...] Por más que se reconsidere, yo ya no me siento cómoda en la bancada con este tipo decisiones”, añadió en declaraciones a Canal N. “Es una vergüenza la que estamos pasando los acciopopulistas de corazón”.

El siguiente fue Ílich López, quien alegó que se “debió tomar un rumbo de enmienda respecto a los errores y desaciertos que pudieran haberse cometido, además de alejarse de cualquier cuestionamiento”. En diálogo con El Comercio, el legislador confirmó que no se dio trámite a su pedido de reconsideración. Además, al igual que María del Carmen Alva, aseguró que no renunciaba a su militancia en el partido y que no se iba a sumar a otra bancada.

He tomado la firme decisión de renunciar a la bancada de Acción Popular, porque considero que debió tomar un rumbo de enmienda respecto a los errores y desaciertos que pudieran haberse cometido, además de alejarse de cualquier cuestionamiento, ello en aras de reinvindicar la… pic.twitter.com/WhwM1ndKZb — Ilich López (@ilichlopez2023) August 8, 2023

Poco después, Silvia Monteza hizo el mismo anuncio. “[En la bancada] la prioridad de trabajar de forma articulada y honesta, bajo los principios y valores acciopopulistas, ha sido relegada por intereses personales [...] La gota que derramó el vaso fue la reciente de elegir como su vocero titular para el período 2023-2024 al señor Darwin Espinoza [...] No representa a la mayoría de colegas y, por el contrario, está cuestionado y tiene serias denuncias”, dijo en su carta.

Alrededor de las 4 p.m. se sumaron al grupo de renunciantes Karol Paredes y Edwin Martínez, citando argumentos similares. Finalmente, los últimos dos fueron José Arriola y Juan Carlos Mori, quien horas antes había firmado un pronunciamiento en el que exhortaba a Darwin Espinoza a declinar su elección como vocero.

Más temprano, Juan Carlos Mori había sido anunciado como presidente de la Comisión de Producción del Congreso, una de las dos comisiones ordinarias que le corresponde presidir a la bancada de Acción Popular. Sin embargo, su renuncia lo dejaría fuera del titularato de ese grupo de trabajo.

En tanto, la bancada también anunció a Wilson Soto como presidente de la otra comisión, la de Defensa del Consumidor. En medio de la polémica por la elección del nuevo vocero, Soto agradeció a su bancada por proponerlo para presidir ese grupo. Horas después, conocidas las renuncias, pidió al portavoz citar a reunión “con carácter urgente” para solucionar la crisis. Cuestionado por Canal N, el legislador se negó a revelar si había apoyado la elección de Darwin Espinoza.

Con relación a los recientes acontecimientos en la Bancada de #AcciónPopular he solicitado con carácter urgente citar a reunión para dar una solución conjunta bajo los principios democráticos que inspiran a nuestro Partido Político. pic.twitter.com/QpH1i8Efem — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) August 8, 2023

Por su parte, otra de las integrantes del grupo, Marleny Portero, pidió a la dirigencia del partido “intermediar en la búsqueda de una solución”. Los otros integrantes de la bancada, de quienes se presume que apoyaron la elección de Darwin Espinoza como vocero, no se manifestaron sobre la polémica hasta el cierre de esta nota.

Hasta el cierre de esta nota, Darwin Espinoza tampoco respondió a la consulta de este Diario respecto a si iba a renunciar o declinar la vocería de la bancada ante la seguidilla de renuncias.