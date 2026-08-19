El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, podría afrontar una moción de interpelación en la Cámara de Diputados. (Foto: Ministerio de Defensa)
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, podría afrontar una moción de interpelación en la Cámara de Diputados. (Foto: Ministerio de Defensa)
/ RREYNA
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, consideró que la moción de interpelación que se presentó en su contra es parte del sistema de control político y una prerrogativa de la Cámara de Diputados.

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