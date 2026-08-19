El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, consideró que la moción de interpelación que se presentó en su contra es parte del sistema de control político y una prerrogativa de la Cámara de Diputados.

En declaraciones a los periodistas desde el Callao, el titular del Mindef afirmó que si se aprueba la moción, acudirá al pleno a contestar “con la mejor voluntad” las interrogantes planteadas.

“Es parte del sistema de control político, es una prerrogativa de la Cámara de Diputados y yo estoy a la espera de que se programe en el pleno, que se vote. Si se aprueba la moción de interpelación, iré a contestar con la mejor voluntad las preguntas de la representación nacional”, expresó.

Fue al ser consultado sobre la moción de interpelación en su contra en la Cámara de Diputados por la bancada de Juntos por el Perú (JP).

El pliego contiene 43 preguntas relacionadas con la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras, las medidas destinadas a evitar afectaciones a los derechos de los pequeños mineros y el proceso de formalización minera.

También incluye preguntas sobre la estrategia de seguridad en Pataz y la protección de los derechos fundamentales durante las operaciones militares.

Entre los cuestionamientos se encuentran además las referencias a los vínculos de Belaunde con Eva Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, quien realizó un aporte a la organización política Libertad Popular, con la que el actual ministro postuló a la Presidencia.

Al respecto, Rafael Belaunde dijo que dicho aporte fue realizado “a título personal” y que se hizo sin imaginar que integraría el Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori. Admitió que conoce a Arias porque tienen “afinidad de ideas”.

“La señora Evangelina Arias dio este aporte, a título personal, al partido político en el año 2025 una parte, y en el año 2026, según las normas de la ONPE. Para evitar aportes bajo la mesa o actividades ilegales que financian campañas es que existe la Ley de Partidos Políticos y los aportes los fiscaliza la ONPE”, manifestó.

“La campaña del partido tuvo una acogida modesta. El interés de ella -si uno ve las cifras a lo largo de las encuestas- nunca fue bajo la expectativa de que ganásemos. Nos apoyó porque tenemos afinidad de ideas, nos conocemos y era imposible que ella sepa, en el año 2025, que Keiko Fujimori iba a pasar a la segunda vuelta, que yo la iba a apoyar y ayudar a ganar las elecciones, que ella me iba a convocar al gabinete y que yo iba a terminar siendo ministro de Defensa”, sentenció.