El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo que la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) sería una buena opción para asumir la presidencia de la República en reemplazo de José Jerí ya que representa una figura de transición adecuada por ser una persona “limpia” y “predecible”.

En entrevista a Willax este 21 de enero, el exalcalde de Lima comentó sobre la iniciativa de la bancada de su partido, Renovación Popular, de convocar un pleno extraordinario antes de marzo para que Jerí “dé la cara”.

“Hay que llegar a 78 votos para que se convoque al pleno en esta etapa y no tenemos que esperar hasta marzo. Creo que no da hasta marzo”, resaltó para luego expresar su respaldo a que Alva sea elegida como nueva presidenta del Parlamento y, por ende, asuma el puesto de presidenta de la República hasta que concluya el periodo el 28 de julio.

“Diría que en Acción Popular hay gente que no es ‘niño’. Por ejemplo el señor Wilson Soto sería un buen ejemplo, o Maricarmen Alva que, para mí, es una persona que está limpia, no tiene ningún vestigio de nada”, comentó para luego precisar que por “seniority” y edad, preferiría a Alva como alguien “predecible”.

Para López Aliaga, la elección de Alva garantizaría estabilidad a pocos meses de los comicios generales, ya que si bien ningún político con aspiraciones electorales inmediatas desea “quemarse” asumiendo la presidencia por un periodo corto, la situación del país exige un relevo debido a que Jerí “se ha olvidado de lo que era su misión: elecciones y seguridad”.

Según el líder de Renovación Popular, es imperativo contar con un perfil que no se vea involucrado en situaciones como las de Jerí, quien es cuestionado por recibir agasajos y realizar gestiones privadas fuera de Palacio de Gobierno.

La propuesta de sucesión ocurre mientras la Fiscalía de la Nación mantiene una investigación preliminar contra José Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. López Aliaga enfatizó que el mandatario perdió la confianza ciudadana tras revelarse sus encuentros con el empresario Zhihua Yang, los cuales calificó como parte de un “tráfico de influencias brutal” que compromete la transparencia del Ejecutivo.

Finalmente, el candidato reiteró que la salida de Jerí es necesaria para proteger la institucionalidad democrática. Insistió en que la representación nacional debe actuar con celeridad para evitar que el gobierno “caiga sumiendo nuevamente en el caos” al país, promoviendo una transición ordenada liderada por una figura parlamentaria que ofrezca garantías de honestidad hasta el traspaso de mando en julio.

En paralelo, exigió que José Jerí levante el secreto de sus comunicaciones para verificar sus contactos durante los días de las reuniones. “Si él habla de transparencia, que muestre el teléfono de inmediato, que levante el secreto de las comunicaciones”, sentenció, subrayando que una conferencia de prensa con el contenido de sus llamadas sería la única forma de disipar las dudas sobre los diálogos sostenidos con los empresarios.