El presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, envió una carta al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en la que comunica su desistimiento irrevocable a ser proclamado y recibir la credencial para asumir el cargo de senador de la República para el periodo 2026-2031.

En el documento, López Aliaga solicita que en su lugar sea proclamado el candidato de su lista que, de acuerdo con la votación obtenida, le corresponda asumir el escaño.

“Mediante la presente misiva que cuenta con mi firma legalizada ante notario público, me dirijo a usted para comunicar mi desistimiento irrevocable a ser proclamado y asumir el cargo de Senador de la República por el período 2026-2031; debiéndose proclamar al candidato de mi lista que de acuerdo con la votación obtenida le corresponde”, señala el escrito.

Carta de Rafal López Aliaga al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El líder de Renovación Popular precisó que su decisión no representa un alejamiento de la actividad política ni de las responsabilidades dentro de su organización.

“Mi declinación al senado no significa en modo alguno una abdicación de mi responsabilidad con el país, por cuanto el Estatuto del partido político Renovación Popular establece en el artículo 41° que el presidente del partido es quien preside al Grupo Parlamentario integrado por los senadores y diputados electos", señala.

“Por lo tanto, mi declinación formal al Senado no me desvincula en absoluto de la responsabilidad partidaria para que desde el Congreso podamos impulsar nuestras iniciativas partidarias y las del pueblo peruano”, agrega.

Asimismo, López Aliaga sostuvo que su decisión también está vinculada a las denuncias que presentó por los sucesos ocurridos el 12 de abril y aseguró que continuará con las acciones correspondientes.

“La decisión que he tomado también se encuentra justificada en las denuncias que he interpuesto por los sucesos del 12 de abril, las cuales no podría seguir impulsando desde un escaño. Tengo la firme decisión de conseguir justicia en nombre de los cientos de miles de peruanos que nos dieron su voto”, manifestó.

Finalmente, solicitó al JNE dar trámite a su declinación y entregar la credencial de senador al integrante de su lista que corresponda conforme a los resultados electorales.