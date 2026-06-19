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López Aliaga aseguró que su decisión no significa una abdicación a su responsabilidad con el país.
López Aliaga aseguró que su decisión no significa una abdicación a su responsabilidad con el país.
Por Redacción EC

El presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, envió una carta al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en la que comunica su desistimiento irrevocable a ser proclamado y recibir la credencial para asumir el cargo de senador de la República para el periodo 2026-2031.

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