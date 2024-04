El congresista Raúl Doroteo, de la bancada Acción Popular, minimizó el allanamiento que se llevó a cabo este jueves en su domicilio y en sus oficinas parlamentarias por el caso “Mochasueldos” al asegurar que es “normal” que todo funcionario esté expuesto a este tipo de diligencias.

“Se les ha dado las facilidades para que puedan ellos hacer su trabajo, que es natural, normal, que cualquier funcionario público esté sujeto a investigaciones y se le haga el allanamiento. Eso es normal, no hay ningún escándalo acá. Eso es normal”, aseguró en declaraciones a Canal N.

El parlamentario se refirió así a las diligencias que realizó el Ministerio Público a través del Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación como parte de las investigaciones en su contra por la denuncia de supuesto recorte de sueldos a sus trabajadores.

Doroteo Carbajo aseguró que se permitió el ingreso de los fiscales a su casa y a sus oficinas y que “no encontraron nada”, además de reiterar que está predispuesto a colaborar con las investigaciones.

Sin embargo, el legislador calificó este acto y la acusación en su contra como parte de un “complot” desde el partido y la bancada de Acción Popular para sacarlo del cargo, aunque evitó en todo momento decir nombres específicos.

“Mis principales enemigos políticos son los de mi partido Acción Popular. La bancada y los que son de mi partido. Eso lo sabemos. Yo tengo 30 años en Acción Popular, yo lo sé. Yo tengo mi padre vivo y puede señalar a cada uno de ellos, sobre todo a los dinosaurios de mi partido. Ellos quieren generar este show y tienen socios estratégicos dentro del Congreso”, aseveró.

En otro momento, el congresista minimizó la denuncia que hizo en su contra una trabajadora de su despacho, María Fernanda Morales Gutiérrez, y dijo que ella es parte del presunto “complot”. “En Pisco todos nos conocemos [...] La otra persona deja mucho que desear. Lamentablemente, qué podemos decir, y su entorno peor todavía”, dijo sin dar explicaciones sobre sus críticas contra ella.

“De todos los congresistas que han tenido un problema similar, jamás han allanado y soy el único que quieren allanar por un caso insignificante que carece de sustento, no tienen ningún sustento. Asumo que debe ser por eso, no hay voucher, no hay depósito, un audio o un video. No hay absolutamente nada y lo están generando”, acusó.