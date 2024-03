La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Raúl Doroteo (Acción Popular) por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.

La solicitud efectuada por el titular de la PGE, Javier Pacheco, se basa en denuncia periodística en la que se menciona que una servidora pública le habría hecho entrega de sumas de dinero a requerimiento de Doroteo Carbajo.

🔴#ÚLTIMO | PGE solicita el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo por el presunto delito de concusión en agravio del Estado. (1/2) pic.twitter.com/Z1vMBfhbda — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) March 14, 2024

Según informó el programa “Beto a saber”, la denunciante, María Morales Gutiérrez, reveló a través de mensajes de WhatsApp que el legislador del partido de la lampa le descontaba la mitad de su sueldo.

Cabe precisar que la asesora técnica percibe un sueldo de S/7.106 y se encuentra internada en el hospital San Juan de Dios de Pisco luego de dar a luz. En un mensaje en dicha red social, Morales Gutiérrez le pide disminuir el porcentaje retenido.

“Del bono de diciembre, he dejado 2000 soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga”, indicó.

“Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, dice el mensaje de WhatsApp enviado al parlamentario accionpopulista.

El programa también difundió un audio donde se escucha a Raúl Doroteo solicitar a otro asesor resolver “el tema de Morales”. Tras ello, bloqueó a la denunciante de la plataforma de mensajería.

“Martín, me solucionas eso, por si acaso no me ha dado nada. Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso”, indicó el legislador de la bancada de Acción Popular.