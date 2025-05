El congresista Raúl Doroteo (Acción Popular), quien fue denunciado meses atrás de apropiarse ilícitamente de una casa, fue acusado por su papá de agresión física, reveló “Cuarto Poder”.

Según contó Raúl Doroteo Neyra al dominical, la agresión ocurrió en un hospital de Pisco, donde –dijo- el legislador lo golpeó delante de su madre, María Melva Carbajo.

“La agresión ocurrió dentro de un recinto hospitalario, estando su madre ahí tendida, su vida pendiente de un hilo, porque ya tiene su cuarto derrame, uno más es fatal. Está en una fase casi terminal”, narró.

“Él sabe que su mamá está en los últimos días de su existencia. Para él, disculpe que le diga, a él más vale su mamá muerta que viva. Por su conveniencia, por sus intereses. Esa es la triste realidad. Es un maquiavélico”, agregó.

Según la denuncia presentada en la comisaría de Pisco por Raúl Doroteo Neyra, la agresión ocurrió casi a la medianoche del 15 de mayo, en el tercer piso del nosocomio, fuera del horario de visitas, mientras su esposa dormía.

“Se presenta el congresista Raúl Felipe Doroteo, tengo que decirlo con nombre completo, con la señora Rossana García Castillo. A las 11 y 30 de la noche yo estaba medio dormido y ella se acerca a agarrarle la cara, a despertarla”, relató.

“Yo me despierto y lo veo y me acerco y le digo: ‘qué hace usted aquí, retírese’. Se levanta y me agrede. Como estaba el congresista, en lugar de llamarle la atención, él se suma y me da con el maletín. Me golpeó, es decir, me ha levantado la mano”, añadió.

No le otorgaron garantías

Pese a haber sido agredido por su hijo, hoy es su padre quien tiene una denuncia policial y una investigación preliminar en la fiscalía por el presunto delito de agresión y exposición al peligro. La denunciante es la mujer que aquella noche acompañaba al congresista: Rossana García Castillo, quien es su tía también.

“Curiosamente, él se va a la comisaría de San Andrés llevando a la señora y me denuncian que yo la he agredido, que le he sacado cabellos, que le he arañado el pecho. Utiliza a esta señora, se camufla, pero él es el autor intelectual”, mencionó.

Consultada por “Cuarto Poder”, la mujer negó la agresión: “Mi sobrino jamás ha agredido al señor Doroteo, la agredida he sido yo. Esa denuncia que ha interpuesto contra nosotros es en represalia que yo formulé al instante que fui en visita de mi hermana, que se encuentra delicada de salud, pero su hijo jamás lo ha agredido”.

Como medida, un juez otorgó garantías a favor de la tía del congresista y ordenó al padre de Raúl Doroteo Carbajo no acercarse a menos de 300 metros, caso contrario podría ir a la cárcel por 8 años.

Cabe indicar que esta semana, el congresista Raúl Doroteo no se apareció en el pleno e ignoró las llamadas del dominical para brindar su testimonio sobre esta acusación.

Es necesario mencionar que en setiembre del 2024, el congresista, que es investigado por el caso ‘Los Niños’, fue acusado por su padre de pretender apropiarse de la casa de sus progenitores en Ica.