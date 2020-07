Hasta la posibilidad de un referéndum se barajó el último fin de semana desde Palacio de Gobierno para eliminar la inmunidad parlamentaria. Rápidamente el Congreso devolvió el golpe y aprobó, en primera votación, un texto que modifica la Constitución sobre la inmunidad y el antejuicio político a altos funcionarios del Estado, entre ellos el propio presidente de la República, y los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La posible modificación de la Constitución, sin previo estudio técnico, ha desencadenado críticas desde distintos sectores e instituciones al advertirse evidentes vicios de inconstitucionalidad. Esto no solo por cuestiones de forma, que tienen que ver con la rapidez que se sacó esto adelante el último domingo, sino también de fondo, por sus implicancias y consecuencias.

Tal y como se ha planteado esta figura, por ejemplo, el presidente y los ministros de Estado podrían ser denunciados y procesados en el transcurso de su gestión. También se retiró la inmunidad a los magistrados del TC y al titular de la Defensoría del Pueblo.

No obstante, los congresistas no podrían ser procesados por actos cometidos durante en el ejercicio de su cargo.

“Es un ardid”

Para el presidente Martín Vizcarra esto es tan solo un “ardid”, una estrategia, que tiene como objetivo lograr mantener la inmunidad parlamentaria. Cuestionó que “sin ningún nivel de debate y análisis, en minutos”, y sin opiniones de expertos, se haya sacado adelante esta reforma.

Mencionó no tener “ningún temor” a quedarse sin inmunidad.

“Lo que sí nos preocupa es que nos quieren tomar el pelo a los peruanos para que finalmente esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad que tiene y que la inmunidad parlamentaria continúe”, comentó el lunes.

“Vicios de inconstitucionalidad”

A través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha manifestado también su “más profunda preocupación” por el proyecto de reforma constitucional, puesto que “presenta insalvables vicios de inconstitucionalidad”, tanto de forma como de fondo.

En el caso de la primera, Gutiérrez hizo hincapié en su escrito que un cambio así debió de ser estudiado previamente por una comisión, como lo dispone el artículo 105 de la Constitución.

“Igualmente ha transgredido el principio deliberativo, que constituye uno de los pilares de nuestro sistema democrático”, se menciona también.

“Es una afectación a la independencia”

En entrevista con El Comercio, Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, consideró que con lo aprobado se ha trastocado la independencia de los jueces, en su caso los garantes constitucionales, al haberse quitado la prerrogativa para no ser juzgados por sus votos u opiniones.

“Eso ha sido borrado de un plumazo en el nuevo texto del artículo 201 (de la Constitución), pero esas garantías para ellos [los congresistas] sí existen”, cuestionó.

En palabras de Ledesma, esto es “una afectación a la independencia de un juez porque ahora un juez no va a votar con la libertad que puede tener sino pensando en qué proceso penal me va a llegar o acciones a futuro que me van a restringir”.

En ese sentido, remarcó que solo “en las dictaduras no se debate, no se delibera, se acatan posiciones y se vota, sin dudas ni murmuraciones”.

“Cuando yo no ejerzo una democracia y, en menos de cuatro horas impongo un criterio, no ejerzo un modelo democrático, sino que de algún modo estoy asumiendo maquilladamente un modelo de dictadura”, aseveró.





“Alteran el orden constitucional”

Se ha conocido que —al menos— quince abogados y especialistas han decidido ya no formar más parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, que preside Omar Chehade (APP), debido a la falta de sustento técnico que merecieron esta serie de reformas a la Carta Magna.

Dos expresidentes del TC (Óscar Urviola y César Landa) y un exministro de Justicia (Pedro Cateriano) están entre ellos. Urviola advirtió en su carta de renuncia que estas modificaciones “alteran el orden constitucional y el normal funcionamiento del sistema democrático”.

“[Se] ha afectado la autonomía y facultades de los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, el presidente de la República y los ministros de Estado, alterando de esta forma las bases del sistema democrático”, indicó Urviola, expresidente del TC.

“Se contraviene uno de los principios esenciales de nuestro estado constitucional, como es el principio democrático, recogido de manera explícita en los artículo 43 y 45 de la Constitución”, mencionan, por su parte, las abogadas Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva y Elizabeth Salmón, así como el abogado Luciano López, igualmente en su carta de renuncia.

Allan Wagner: “El Congreso ha vuelto a decepcionar”

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, ha manifestado que el Congreso “ha vuelto a decepcionar” a la ciudadanía y que la reforma aprobada respecto a la inmunidad “tiene importantes vicios de inconstitucionalidad”.

“No debe ser ratificado en la próxima legislatura porque sencillamente no es conveniente”, comentó Wagner en Canal N.

