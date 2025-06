El pleno del Congreso no logró reunir los 87 votos necesarios para aprobar, en dos legislaturas consecutivas, la reforma constitucional para restituir la reelección inmediata por un período adicional de gobernadores regionales y alcaldes.

La propuesta solo obtuvo 78 votos a favor, por lo que, si se desea continuar con su trámite, deberá ser ratificada mediante referéndum, un mecanismo de consulta ciudadana.

En contraste, en marzo del 2024 este mismo Congreso aprobó la reelección parlamentaria y la bicameralidad con el respaldo de 91 legisladores.

Voto a voto

Las adhesiones al dictamen que planteó la reelección de alcaldes y gobernadores fueron principalmente de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Somos Perú, Avanza País y Honor y Democracia.

En tanto, se opusieron principalmente legisladores de Podemos Perú, Acción Popular y la Bancada Socialista. Ellos sumaron 26 votos en contra.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

BANCADA N° DE INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Fuerza Popular 21 18 0 0 Alianza para el Progreso 14 12 0 0 Podemos Perú 14 0 5 1 Perú Libre 11 10 0 0 Renovación Popular 11 11 0 0 Acción Popular 9 1 8 0 Bloque Magisterial 8 4 1 0 Juntos por el Perú - Voces del Pueblo 8 3 4 0 Somos Perú 7 7 0 0 Avanza País 6 3 0 0 Bancada Socialista 5 0 4 0 Honor y Democracia 5 5 0 0 Bloque Democrático Popular 5 2 1 0 No agrupados 6 2 3 0 TOTAL 130 78 26 1

Posturas a favor

El dictamen fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

Rospigliosi señaló que permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales “representa un acto de confianza y de avance hacia una democracia más madura y eficiente”.

La propuesta implicaba la reforma de los artículos 191 y 194 de la Constitución, para señalar expresamente que esas autoridades políticas “pueden ser reelegidas por un período adicional de manera inmediata”. Los alcaldes y gobernadores tienen un periodo de gestión de cuatro años.

La restricción que impide la reelección de alcaldes y gobernadores fue establecida en 2015, durante la gestión de Ollanta Humala. En ese momento, pese a que las tasas de reelección no eran particularmente altas, se optó por limitar los mandatos a un solo período, sin evidencia concluyente de que esa medida fuera más eficaz para prevenir la corrupción que permitir la reelección con adecuados mecanismos de control y fiscalización.

El miércoles 4, durante el debate parlamentario, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) señaló: “La reelección la ejecutará la población. Los alcaldes no se reeligen solos. Demos al pueblo la oportunidad de reelegir a su autoridad y no castiguemos a los alcaldes por intereses personales o de partidos políticos”.

En tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), agregó que “la reelección no es un derecho de los alcaldes, sino de los ciudadanos”.

“Es la libertad de los ciudadanos de poder decidir o no si un alcalde merece un periodo adicional”, dijo.

Posiciones en contra

En tanto, quienes se opusieron a la propuesta argumentaron principalmente que puede abrir la puerta a prácticas clientelistas y al uso del aparato estatal con fines electorales.

El legislador Alfredo Pariona (Bancada Socialista) precisó: “Mi postura es en contra de la reelección porque se corre el riesgo de perjudicar a la población por medio de la malversación de fondos, el clientelismo político, entre otros factores.

El congresista Pasión Dávila, de la misma bancada, se opuso a la reelección argumentando que el pueblo “es manipulable”. En su opinión, los gobernadores o alcaldes parten con ventaja respecto a otros candidatos porque “ponen la primera piedra” a obras.

En tanto, Wilson Sotom (Acción Popular) aseguró que su bancada no se oponía a la reelección de alcaldes y gobernadores, pero a partir del 2027; es decir, que no rija en las elecciones municipales y regionales que se realizarán en octubre del 2026.

Acción Popular presentó un dictamen en minoría para que la modificación entre en vigencia desde el 1 de enero del 2027. No obstante, esa propuesta no fue discutida.

No es la primera vez que en el Congreso discute, sin éxito, restituir la reelección de alcaldes y gobernadores. En noviembre del 2024, el pleno rechazó esa opción en segunda y definitiva votación.

Insistencia

Con la decisión del miércoles 4, las actuales autoridades subnacionales ven lejana la posibilidad de postular a un nuevo periodo en los próximos comicios.

No obstante, los congresistas Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular) y Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) presentaron reconsideraciones a la votación. Estos recursos quedaron pendientes de resolución.

Cabe destacar que, de acuerdo con un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisado por este Diario, un número significativo de exautoridades subnacionales intentó regresar al poder en las elecciones regionales y municipales de 2022.

Las estrategias más frecuentes fueron la reelección intermitente —postulación al mismo cargo tras un período de ausencia— y la reelección cruzada, que implica postular a un cargo distinto al previamente ejercido.

Según el estudio, el 40,9% de quienes fueron alcaldes distritales en 2014 volvió a intentar ocupar el mismo cargo ocho años después. En el caso de los exgobernadores regionales, el 28% también buscó su retorno.

Estas cifras confirman que la intención de mantenerse en la arena política sigue siendo elevada entre las autoridades locales.

Más información

¿Qué dice el artículo 191 de la Constitución?

“[...] el Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones [...]”.

¿Qué dice el artículo 194?

“Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución”.