La Comisión de Constitución del Congreso 2020-2021 no logró consenso respecto al predictamen que propone cambiar la fecha de las elecciones generales 2021, con el fin de que ya no sea en abril, sino en mayo. También se mostraron discrepancias respecto a algunos cambios en los criterios de la democracia interna.

En su sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), refirió que el primer cambio sobre el plazo de convocatoria, que se reduce a cuatro meses antes de la elección, para que el proceso no se inicie en medio de la pandemia y no se gasten los recursos que pueden ser empleados para combatir la crisis sanitaria. En ese sentido, Chehade recordó que la convocatoria del último proceso electoral congresal extraordinario se realizó con una convocatoria de apenas cuatro meses de anterioridad.

El titular de la Comisión de Constitución indicó que, con los plazos corridos, la primera vuelta de la elección 2021 se llevaría el 23 de mayo, ganando 42 días a la espera de una vacuna contra el COVID-19. “Mediarían 35 días entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el plazo requerido por la ONPE”, sostuvo. La segunda vuelta, según los plazos de Chehade, sería el primer domingo de julio del 2021.

“Los plazos entre la primera y segunda vuelta siempre ha rondado los 42 días, por lo que la diferencia no es significativa”, añadió.

Algunas de las modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, disposiciones transitorias Propuesta normativa Cuarta La convocatoria a Elecciones Generales para el año 2021 se hace con anticipación no menor a 120 días de la fecha del acto electoral. Quinta Las Elecciones Generales del año 2021 se realizan el tercer domingo del mes de mayo Sexta Las elecciones internas y la fecha de inscripción de candidaturas se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Séptima La solicitud de licencia sin goce de haber establecida en el artículo 114 de la presente ley (funcionarios públicos), debe serles concedida 30 días antes de la fecha de las elecciones. Décima Los miembros de mesa de sufragio serán designados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de entre los funcionarios o servidores públicos en actividad. El cargo de miembro de mesa es remunerado con cargo al presupuesto electoral asignado a la ONPE, o compensable con dos días no laborables, a elección del funcionario o servidor designado.

Chehade también explicó que Perú no está listo para realizar una elección en dos o tres días, porque eso podría crear incertidumbre electoral. Ante ello, el predictamen amplía en dos horas el horario de votación.

En tanto, la fórmula establece que los miembros de mesa de sufragio serán designados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de entre los funcionarios o servidores públicos en actividad. “El cargo de miembro de mesa es remunerado, con cargo al presupuesto electoral asignado a la ONPE, o compensable con dos días no laborables”, dice el texto.

Reglas de democracia interna

El presidente de la Comisión de Constitución también justificó los cambios propuestos a la Ley de Organizaciones Políticas, específicamente los puntos referidos a los comicios internos, procedimiento que aplicará para el 2021 tras la suspensión de las elecciones primarias por efectos de la pandemia.

“Se respeta las dos formulas que están en consonancia de los proyectos de ley presentados, porque unos proponen ‘un militante, un voto’ y otros por delegados. Por eso se dejan lados opciones, que los mismos especialistas electorales han dicho que son mecanismos democráticos, y serán supervisadas por los organismos electorales”, alegó.

Algunas modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas Propuesta normativa Quinta Los organismos electorales deberán poner al servicio de las organizaciones políticas, en un pazo de 60 días a partir de la fecha de publicación de la presente ley, un Portal Electoral Digital (PED) que permita: 1. La presentación de los requisitos de inscripción de partidos políticos. Sexta Las elecciones internas son organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se encarga de la elaboración del padrón de electorales. La solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma correspondiente, la fiscalización de las elecciones internas y la proclamación de los candidatos están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Sexta Los candidatos en las elecciones internas deben tener, al menos, un año de afiliación a la organización política por la que deseen postular con anterioridad a la fecha de realización de las mismas. Sexta Las elecciones internas pueden realizarse de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:

a. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

b. Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el Estatuto. Sexta La Oficina Nacional de Procesos Electorales establece los mecanismos de votación, manuales o electrónicos, presenciales o no presenciales, de los electores en las elecciones internas, garantizando transparencia, accesibilidad y legitimidad de las mismas, para lo cual debe disponer la realización de las auditorias que correspondan y la publicidad de sus resultados.

Crítica unánime

Tras la sustentación, el legislador Diethell Columbus (Fuerza Popular) indicó que la normativa actual establece que el plazo de convocatoria es de 270 días, y no existe una “racionalidad” para el recorte de 150 días. “La convocatoria no es el acto electoral, la gente no va a salir en hordas a la calle por la convocatoria. La sola publicación no genere aglomeraciones ni exposición al coronavirus”, dijo.

Respecto a la fecha electoral, el vocero fujimorista recordó que la ONPE indicó a la Comisión de Constitución que la diferencia entre la primera y segunda vuelta no debe ser menos a los 45 días, mientras que el predictamen establece un plazo de solo 35 días. “Tenemos que tomar en cuenta los plazos legales sobre los procedimientos electorales como impugnaciones, tachas, y otros”, acotó tras enfatizar que en 120 días es materialmente imposible llevar a cabo todo el proceso logístico de los organismos electorales en tan corto tiempo.

De otro lado, refirió que los funcionarios del gobierno no pueden ser miembros de mesa porque violaría el principio de neutralidad establecido en la Constitución Política del Perú. Y, en lo que se refiere a los comicios internos, Columbus advirtió que si la ONPE organizará el proceso esto implicará una partida presupuestal que a la fecha no debe tener contemplado dicho organismo electoral.

Asimismo, se mostró en contra de la exigencia de un año de afiliación para postular, debido a que los partidos se encontraban en un proceso de reempadronamiento de sus militantes. Un proceso que quedó trunco por la pandemia del coronavirus.

Jim Ali Mamani (Unión por el Perú, Ayacucho) coincidió en que la exigencia de un año debería ser retirado puesto que, según alegó, representaría una desventaja para los partidos políticos nuevos que han visto truncado el proceso de convocatoria de nuevos afiliados para su padrón.

Por su parte, María Retamozo (Frepap, Lima) también cuestionó las propuestas sobre aplazar el plazo de convocatoria y la fecha del alto electoral, recordando las advertencias realizadas por los organismos electorales respecta la posibilidad de no tener los resultados oficiales listos para el 28 de julio. Gino Costa (Partido Morado, Lima) agregó que dichas modificaciones podrían poner en peligro la transferencia de mando. “No le agreguemos a la situación actual un factor más de inestabilidad”, dijo Costa.

Sobre los plazos de afiliación, Costa señaló que los candidatos tendrían que estar inscritos en una agrupación desde noviembre del año pasado. “Las nuevas agrupaciones no tendrían candidatos, y si no postulan, perderían la inscripción”, dijo.

El legislador del Partido Morado fue el único en mostrarse en contra de que se establezcan dos mecanismos para los comicios internos, puesto que la asamblea de delegados podría romper las reglas sanitarias. Ante ello, solicitó que el único procedimiento de elección sea a través de “un militante, un voto”.

Robinson Gupioc (Podemos Perú, Lima) puso como ejemplo el proceso electoral del 2016 y enfatizó que se pelearon voto a voto a través de las actas impugnadas, y eso ocasionó que la proclamación del resultado final se demore 50 días. “Adicionalmente a los 30 días del periodo de transferencia de gestión, corremos el peligro de salir del cauce normal de los procesos electorales generales. Se debe mantener los plazos actuales”, solicitó.

VIDEO RECOMENDADO

Metropolitano: alcalde Muñoz dio detalles sobre el subsidio económico 07/07/2020