La Comisión de Constitución del Congreso 2020-2021 aprobó ayer dos nuevos dictámenes, con lo que ya suma tres puntos de la reforma electoral que pueden ser agendados por la Junta de Portavoces para su debate en la máxima instancia plenaria. Solo quedan dos semanas para que acabe la legislatura.

De ser aprobados en el pleno, todos estos cambios aplicarán para el proceso electoral 2021. El presidente Martín Vizcarra tiene hasta el 15 de julio para la convocatoria oficial, y el Jurado Nacional de Elecciones requiere de algunas modificaciones legales del Parlamento para elaborar el cronograma electoral.

Algunos de los dictámenes fueron aprobados semanas atrás, pero no han tenido prioridad para ser agendados en el pleno.

1. Suspensión de las elecciones primarias

Este fue el primer dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, y es un punto primordial para que el Jurado Nacional de Elecciones realice el cronograma electoral.

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, ha explicado que, mientras esta ley no esté lista, el máximo ente electoral no puede prescindir de las primarias y por ende no puede culminar el cronograma

“Porque si no hubiera primarias, las internas ya no serían en agosto como estaba previsto, sino a finales de noviembre o inicios de diciembre”, indicó Villalobos a este Diario, en abril pasado.

¿Por qué este dictamen no ha sido visto en el pleno si fue aprobado hace 20 días? En la sesión de la semana pasada, el presidente de la comisión, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), explicó que habían tenido problemas para recolectar las firmas de los congresistas y que, hasta dicha fecha, les faltaba la rúbrica de la legisladora Rosario Paredes (Acción Popular, Arequipa).

2. Paridad y alternancia

Este tema necesitó de cuatro sesiones para la aprobación de su dictamen. El texto final establece criterios de paridad y alternancia de género (50% de mujeres o de hombres, ubicados en forma intercalada) aplicables para el proceso electoral 2021.

La norma es de alcance para la lista de candidatos a la plancha presidencial, Congreso, Parlamento Andino y hasta las directivas de organizaciones políticas.

Para lo que no se logró consenso fue para eliminar el voto preferencial. El predictamen incluía este punto, pero en la última sesión se decidió votar por separados los temas. Así, solo la paridad y alternancia logró el voto mayoritario.

Solo los representantes de Fuerza Popular y Podemos Perú se han opuesto a este punto. La legisladora fujimorista Martha Chávez (Lima) propuso que los representantes de partidos políticos sean citados antes de la aprobación de esta norma.

3. Escaños para peruanos en el extranjero

Este punto tiene dos dictámenes aprobados y, uno elimina al otro.

En la primera sesión que se tocó el tema se rechazó el predictamen inicial donde se proponía una reforma constitucional para crear un distrito electoral con cuatro nuevos escaños para los peruanos en el exterior. Con ello, el número total de congresistas se elevaba de 130 a 134.

Lo que sí logró aceptación fue el predictamen que corregía una omisión de la Comisión de Constitución del periodo disuelto. La corrección implícaba que los peruanos en el exterior regresaban al padrón de Lima.

En la segunda sesión, llevada a cabo esta semana, el titular del grupo insistió con un nuevo predictamen sobre los escaños para peruanos en el exterior. Esta vez ya no proponía una reforma constitucional para crear cuatro nuevos escaños, sino una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones para que dos escaños de Lima pasen a la representación de peruanos en el extranjero. Esta nueva propuesta sí logró el consenso de los miembros de la comisión.

Durante el debate, Chehade explicó que este dictamen anulaba la corrección para que los peruanos en el exterior regresen al padrón de Lima. Esto debido a que, con los dos escaños que obtendrían, se crea un nuevo distrito electoral, por lo cual no tendría sentido volver a incluirlos en el espacio de Lima.

Los pendientes

Los dos últimos dictámenes sobre paridad y alternancia, y peruanos en el exterior -aprobados en la sesión del martes 16- están en proceso de la recolección de firmas de los miembros de la Comisión de Constitución para su oficialización. Fuentes de dicho grupo explicaron que quizás no se consigan todas las firmas para ser agendados en la sesión plenaria de este jueves 18.

La legislatura acaba el viernes 26 de la próxima semana. Por lo que solo quedaría una sesión plenaria para que este paquete de reforma electoral sea debatido en la máxima instancia.

Mientras que a Constitución le queda una sesión extraordinaria, el próximo martes 23, para aprobar nuevos dictámenes. Esta semana inició el debate sobre la reforma a la inmunidad parlamentaria.

El predictamen proponía que la decisión sobre el levantamiento del fuera se mantenga en manos del Legislativo, pero la mayoría se mostró en contra de dicho planteamiento.

Otro aspecto que tiene pendiente Constitución son las reglas que aplicarán para las elecciones internas. Los principales puntos a definir es el mecanismo de elección de candidatos -un militancia, un voto; o vía delegados- y si se utilizará el voto electrónico no presencial.

