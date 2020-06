La Comisión de Constitución pasó a un cuarto intermedio tras no lograr consenso en el predictamen que plantea que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -y ya no el Congreso- sea la entidad que revise los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

El predictamen se presentaba luego de que, en la sesión del martes pasado, tampoco se alcanzara consenso sobre el primer texto presentado que mantenía la decisión del levantamiento de inmunidad en manos del Poder Legislativo y solo se establecía un plazo denominado el “silencio parlamentario positivo”. Sin embargo, varios legisladores pidieron mejorar la propuesta.

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), explicó que el cambio se debió a una búsqueda de consensos dentro del grupo. “La idea es buscar un equilibrio porque hay varias propuestas distintas. La idea es busca un punto medio recogiendo parte de sus propuestas”, refirió.

Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) criticó que la Junta Nacional de Justicia recién acaba de ser instalada y, hasta la fecha, no ha realizado ningún nombramiento de fiscales, ni analizado los casos dejados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

“Su trabajo remoto es diferente, no es como el Congreso que estamos tomando decisiones. ¿A ese ente le vamos a dar el control sobre el Congreso, por encima de la decisión popular del pueblo. Estoy en contra de que nos pongan un tutor para que decidan si seguimos o no en funciones”, sostuvo.

En esa misma línea, la legisladora Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca) dijo que el predictamen desnaturaliza la figura jurídica de la inmunidad parlamentaria, así como las funciones de la Junta Nacional de Justicia.

Quien defendió la propuesta fue la legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado, Lima), quien recalcó que con la propuesta, la JNJ no queda por encima del Congreso, sino que se le proporciona competencias para participar del proceso del levantamiento de inmunidad como parte de una cooperación interinstitucional. “El sistema utilizado hasta ahora, no ha funcionado y requerimos legitimidad”, aseveró.

Además, Lizárraga propuso que la inmunidad no sea contemplada desde que el congresista es elegido, sino desde que asuma funciones. Esto debido a que los parlamentarios suelen ser elegidos en abril y recién asumen funciones tres meses después, en julio.

Por su parte, los legisladores María Retamozo (Frepap) y Rennan Espinoza (Somos Perú, Lima) ratificaron la postura plasmada en los proyecto de ley de sus respectivas bancadas, sobre la eliminación de la figura de la inmunidad parlamentaria.

“Somos Perú mantiene firme su postura de que debe ser eliminada la inmunidad y no comparte el predictamen. Con esta propuesta estamos alimentando la imagen de que el político dice “a” en campaña y hace “z” una vez instalado en el cargo”, enfatizó Espinoza.

Una postura contraria se deslizó desde Acción Popular. La legisladora Rosario Paredes (Arequipa) dijo que no se les puede “quitar las armas” para realizar su labor de fiscalización.

Fueron los legisladores Carlos Mesía (Fuerza Popular, Lima) y Jim Ali Mamani (Unión por el Perú, Ayacucho), quienes insistieron en retornar al primer predictamen que establecía que la facultad de levantar la inmunidad se mantenía en poder del Parlamento.

Autor Bancada Lo que propone su proyecto de ley sobre la inmunidad parlamentaria Rennan Espinoza Somos Perú Eliminación María Teresa Céspedes Frepap Eliminación Omar Chehade Alianza para el Progreso Eliminación Daniel Urresti Podemos Perú Eliminación Jim Ali Mamani Unión por el Perú Eliminación Gino Costa Partido Morado Eliminación Luis Carlos Simeón Hurtado Acción Popular Revisión por parte de la Junta Nacional de Justicia Luis Roel Acción Popular Revisión por parte de la Junta Nacional de Justicia Angélica Palomino Partido Morado Revisión por parte de la Junta Nacional de Justicia Hans Troyes Acción Popular Revisión por parte del Tribunal Constitucional Leonargo Inga Acción Popular Revisión siga en manos del Congreso con modificaciones Mónica Saavedra Acción Popular Revisión siga en manos del Congreso con modificaciones Mirtha Vásquez Frente Amplio Revisión siga en manos del Congreso con modificaciones Orlando Arapa Acción Popular Revisión siga en manos del Congreso con modificaciones

Sumas y restas

Existen 14 proyectos con diversas propuestas sobre la inmunidad parlamentaria. “Una parte no quiere nada, como Fuerza Popular que no quiere tocar un ápice. En mi bancada y otras queremos eliminar la inmunidad, pero no sé si tengamos los votos, y si tenemos los votos, estoy seguro que no va a pasar en el pleno, por eso buscamos una propuesta intermedia”, explicó Chehade.

Este Diario revisó las iniciativas y solo en tres de ellas realizaban el planteamiento para que la Junta Nacional de Justicia sea el ente encargado.

Unas siete iniciativas plantean la eliminación de la inmunidad, mientras que otras cuatro proponen modificaciones pero manteniendo la facultad en manos del Congreso. Solo una iniciativa buscaba que el ente encargado de la inmunidad sea el Tribunal Constitucional.

El nuevo predictamen también establecía dos excepciones a la inmunidad, que son los delitos flagrantes y las sentencias condenatorias firmes. Para ambos casos, la decisión jurisdiccional solo debe ser comunicada, tanto al Congreso como a la Junta Nacional de Justicia.

Sin embargo, esta propuesta no alcanzó consenso, y el próximo martes se debatirá un nuevo texto.

