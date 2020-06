La Comisión de Constitución del Congreso inició la semana pasada el debate de la reforma sobre la inmunidad parlamentaria con un predictamen que proponía que esta prerrogativa se mantenga en manos del Legislativo. La iniciativa no logró consenso y el titular del grupo, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) adelantó que se presentará una nuevo texto donde la revisión pasará a otra institución.

“Vamos a proponer una fórmula, una propuesta alternativa. No se va a mantener [la facultad revisora] en el Congreso. La inmunidad es nuestro buque insignia”, indicó Chehade a este Diario.

El titular de la Comisión de Constitución recordó que existen 15 proyectos con propuestas distintas para la regulación de la inmunidad, por lo que el nuevo texto sustitutorio busca equilibrar los consensos.

La semana pasada se inició el debate con un predictamen donde se proponía que la facultad revisora se mantenía en el Congreso con un plazo fijo. Sin embargo, no generó consenso.

“Una parte no quiere nada, como Fuerza Popular que no quiere tocar un ápice. En mi bancada otros queremos eliminar la inmunidad, pero no sé si tengamos los votos, y si tenemos los votos, estoy seguro que no va a pasar en el pleno, por eso buscamos una propuesta intermedia”, refirió.

La mayoría de iniciativas propone que sea la Junta Nacional de Justicia la encargada de revisar la inmunidad parlamentaria.

Con este nuevo texto, Chehade espera que este martes se logre una votación para que así el dictamen pase a debatirse en el pleno del jueves.

Tribunal Constitucional, el otro debate

Por otro lado, Chehade anunció que esta semana presentaría un predictamen sobre los cambios en el mecanismo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

“Queremos cerrar inmunidad el martes, mientras que lo del TC es para empezar el debate”, explicó.

Existen al menos siete proyectos que proponen cambios en el sistema de elección, con mecanismos de transparencias y plazos fijos. También se encuentra pendiente el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo el 30 de setiembre del 2019, el mismo día que se disolvió el Parlamento.

