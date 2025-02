Natale amprimo, constitucionalista

“Los partidos deben organizarse como lo crean conveniente”

Los partidos políticos son asociaciones civiles y deben tener libertad para organizarse como lo crean conveniente. Si sus listas no generan aceptación, no van a ser votadas [...] El voto preferencial sirve para que las agrupaciones capten a personas con éxito profesional, artístico o académico. Va a ser difícil que ocurra si se elimina esta figura. Se pretende, en cierta forma, potenciar a los partidos, pero en el fondo lo que se hace es que la excelencia se vaya de las organizaciones políticas.

La segunda propuesta me parece una buena, porque, actualmente, los no agrupados no participan en la Junta de Portavoces, la Comisión Permanente y en comisiones ordinarias, lo que afecta la representación. De otro lado, la renovación por mitades me parece un contrasentido. Esto generaría más caos, en lugar de estabilidad.

Finalmente, no sería adecuada la propuesta de la mayoría calificada, pues cuando hay dos cámaras se debe buscar una fórmula para armonizar los criterios.