La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó que el predictamen que plantea una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026 sea debatido en una mesa de trabajo con los sectores sociales involucrados.

Por 14 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones, dicho grupo de trabajo dio luz verde a la cuestión previa presentada por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso).

Votaron en contra Víctor Cutipa, Roberto Sánchez (de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Guido Bellido (Podemos Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Paul Gutiérrez, Elizabeth Medina, Héctor Valer (los tres de Somos Perú) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

El dictamen que se buscaba aprobar agrupaba tres proyectos de ley presentados por Guido Bellido (Podemos Perú), Wilson Quispe y Roberto Sánchez (ambos de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial).

El documento también proponía bloquear el inicio de procedimientos de exclusión y la reincorporación de más de 50 mil informales que ya habían sido depurados al no haber cumplido con los requisitos.

Se trata de un predictamen propuesto desde la presidencia de la comisión, a cargo del congresista Víctor Cutipa Ccama.

Durante el debate la congresista Elizabeth Medina propuso extender el plazo para la formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2028 alegando que fecha planteada es “insuficiente”.

Cabe indicar que la sesión extraordinaria, que inicialmente había sido convocada para que se realice en Caravelí, Arequipa, se llevó a cabo en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.