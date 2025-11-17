La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República verá este martes 18 de noviembre el nuevo predictamen sobre la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Así lo anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), quien dijo a los periodistas que hubo algunos cambios en el documento presentado en octubre pasado.

Indicó que se trata de la continuación de la sesión del pasado 24 de octubre, cuando se aprobó que el tema sea analizado por una mesa técnica con participación de los ministros de Estado.

“Mañana pondré en el pleno de la comisión el predictamen y allí se debatirá. En las próximas horas se va a conocer el predictamen. Se suspendió y mañana se va a continuar [la sesión]. Va a haber algunos cambios porque se recogió el planteamiento de varios parlamentarios”, expresó.

“Se convocó [a los ministros], hubo una mesa de trabajo. Yo invito y ya ve el ministro si nos acompaña o no. Considero que el representante que viene por el ministro está trayendo su voz y su posición”, agregó.

Como se recuerda, en octubre pasado la intención de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de ampliar el Reinfo hasta fines del 2026 ha quedado en suspenso, luego de un extenso debate.

Aquella vez el predictamen proponía ampliar la duración del Reinfo, que expirará en diciembre, hasta diciembre del próximo año, así como el retorno de los 50.000 registros que fueron depurados por el Ejecutivo y que no se les pueda volver a retirar.

Días atrás un informe de este Diario reveló que al interior de la Comisión de Energía y Minas del Congreso se ha planteado una propuesta para extender por dos años más -hasta el 2027- el cuestionado registro.

Además, congresistas de diferentes bancadas han presentado un nuevo proyecto de ley para ampliar el plazo del Reinfo por cinco años, hasta el 2030. La iniciativa también incluye entre sus disposiciones complementarias una suspensión de los procesos de exclusión, cancelación o revocación de las inscripciones.