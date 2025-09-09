La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República acordó citar para el próximo martes 16 de setiembre al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, a fin de que sustente la política de su sector, incluido el proceso de formalización minera.

Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), quien indicó que en los próximos días se hará llegar al titular del Minem el oficio de invitación con los temas a abordar.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Cabe indicar que Montero Cornejo remitió el oficio 142-2025-MINEM/DM donde solicitó asistir a la sesión ordinaria de esa fecha, mencionando su “predisposición para el trabajo en conjunto” entre el Ministerio de Energía y Minas, y la comisión.

Como se recuerda, Víctor Cutipa se ha mostrado a favor de que la propuesta para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2026 sea abordada y discutida en dicho grupo de trabajo.

Cutipa Ccama es autor de dos proyectos de ley que permitieron la ampliación del Reinfo. Ha presentado ocho proyectos de ley sobre el sector minero, dos de ellos favorecieron a los mineros informales.

Recientemente, el pasado 5 de agosto, presentó el proyecto N° 12030 para la promoción a la diversificación industrial del sector minero metálico.

En tanto, un dictamen elaborado por la Comisión de Economía del Congreso propone ampliar el proceso de formalización minera de los inscritos en el Reinfo un año más, contado desde el 1 de enero del 2026.

Se trata de la “Ley para la Formalización de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, que reúne en total 13 proyectos de ley y que plantea cambiar la denominación de la Dirección General de Formalización Minera del Minem por la Dirección General de Minería a Pequeña Escala.