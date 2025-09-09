El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, fue interpelado por el Congreso el pasado 13 de junio. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Redacción EC
Redacción EC

La acordó citar para el próximo martes 16 de setiembre al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, a fin de que sustente la política de su sector, incluido el .

Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), quien indicó que en los próximos días se hará llegar al titular del Minem el oficio de invitación con los temas a abordar.

Héctor Villalobos
LEE MÁS: Congreso: Dictamen de la Comisión de Economía propone ampliar el Reinfo un año más

Cabe indicar que Montero Cornejo remitió el oficio 142-2025-MINEM/DM donde solicitó asistir a la sesión ordinaria de esa fecha, mencionando su “predisposición para el trabajo en conjunto” entre el Ministerio de Energía y Minas, y la comisión.

Como se recuerda, Víctor Cutipa se ha mostrado a favor de que la propuesta para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2026 sea abordada y discutida en dicho grupo de trabajo.

LEE MÁS: Propuestas para la Ley Mape no son vinculantes: lo que planteó al Congreso la mesa técnica impulsada por el Gobierno

Cutipa Ccama es autor de dos proyectos de ley que permitieron la ampliación del Reinfo. Ha presentado ocho proyectos de ley sobre el sector minero, dos de ellos favorecieron a los mineros informales.

Recientemente, el pasado 5 de agosto, presentó el proyecto N° 12030 para la promoción a la diversificación industrial del sector minero metálico.

LEE MÁS: Víctor Cutipa sobre propuesta para ampliar el Reinfo hasta fines del 2026: “Hay que abordarlo, hay que discutir”

En tanto, un dictamen elaborado por la Comisión de Economía del Congreso propone ampliar el proceso de formalización minera de los inscritos en el Reinfo un año más, contado desde el 1 de enero del 2026.

Se trata de la “Ley para la Formalización de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, que reúne en total 13 proyectos de ley y que plantea cambiar la denominación de la Dirección General de Formalización Minera del Minem por la Dirección General de Minería a Pequeña Escala.

