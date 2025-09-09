La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República acordó citar para el próximo martes 16 de setiembre al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, a fin de que sustente la política de su sector, incluido el proceso de formalización minera.
Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), quien indicó que en los próximos días se hará llegar al titular del Minem el oficio de invitación con los temas a abordar.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Congreso: Dictamen de la Comisión de Economía propone ampliar el Reinfo un año más
Cabe indicar que Montero Cornejo remitió el oficio 142-2025-MINEM/DM donde solicitó asistir a la sesión ordinaria de esa fecha, mencionando su “predisposición para el trabajo en conjunto” entre el Ministerio de Energía y Minas, y la comisión.
Como se recuerda, Víctor Cutipa se ha mostrado a favor de que la propuesta para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2026 sea abordada y discutida en dicho grupo de trabajo.
LEE MÁS: Propuestas para la Ley Mape no son vinculantes: lo que planteó al Congreso la mesa técnica impulsada por el Gobierno
Cutipa Ccama es autor de dos proyectos de ley que permitieron la ampliación del Reinfo. Ha presentado ocho proyectos de ley sobre el sector minero, dos de ellos favorecieron a los mineros informales.
Recientemente, el pasado 5 de agosto, presentó el proyecto N° 12030 para la promoción a la diversificación industrial del sector minero metálico.
LEE MÁS: Víctor Cutipa sobre propuesta para ampliar el Reinfo hasta fines del 2026: “Hay que abordarlo, hay que discutir”
En tanto, un dictamen elaborado por la Comisión de Economía del Congreso propone ampliar el proceso de formalización minera de los inscritos en el Reinfo un año más, contado desde el 1 de enero del 2026.
Se trata de la “Ley para la Formalización de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, que reúne en total 13 proyectos de ley y que plantea cambiar la denominación de la Dirección General de Formalización Minera del Minem por la Dirección General de Minería a Pequeña Escala.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Difusión de chats de WhatsApp y Telegram por la prensa en la mira del Congreso: el peligroso predictamen de la Comisión de Justicia
- Vicepresidenta de la JNJ pide suspender a Delia Espinoza por seis meses: ¿qué acusaciones enfrenta la fiscal de la Nación?
- El gobierno propone reducir presupuesto para orden y seguridad en el 2026 pese a ola de crímenes y homicidios
- La portátil digital del MTC: Al menos 80 cuentas bot replican los mensajes del ministro César Sandoval en redes sociales
- ¿Reuniones personales o despacho paralelo? Piden investigar encuentros no registrados de Santiváñez
Contenido sugerido
Contenido GEC