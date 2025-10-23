Reinfo: Predictamen de la Comisión de Energía y Minas pretende ampliar registro hasta diciembre del 2026

Al interior de la Comisión de Energía y Minas, se viene gestando una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un manto de impunidad que ha servido a la minería ilegal. Según conoció El Comercio, el predictamen que se pretende discutir en la sesión este viernes, en Arequipa, propone extender el plazo del registro hasta diciembre del 2026; es decir, un año más.

En el texto, propuesto desde la presidencia a cargo del legislador Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú - VP-BM), condiciona la vigencia del proceso de formalización a la entrada en vigor de la Ley Mape (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) y su reglamento; una fórmula entrampada en la comisión.

“En su defecto —prosigue el texto— el plazo de vigencia se amplía de manera excepcional e improrrogable hasta el 31 de diciembre de 2026”, se apunta.

Pero no solo eso. Además, se pretende suspender los procedimientos de exclusión del Reinfo contemplados en los Decretos Supremos 018-2017-EM y 001-2020-EM. Y, sobre todo, se busca dejar sin efecto la exclusión efectuada de 50 mil registros del Reinfo realizadas este mismo año.

“Se reincorporan al proceso de formalización minera integral, las personas naturales o jurídicas excluidas en cumplimiento del artículo 2 del Decreto Supremo 012-2025-EM” , se sostiene.

