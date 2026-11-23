Tal como lo reveló El Comercio, el vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú (JP), Ernesto Zunini, admitió que no hay una posición uniforme en su grupo parlamentario frente a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence el próximo 31 de diciembre del 2026.

En declaraciones a los periodistas, indicó que si bien existen diputados que están impulsando la ampliación de este registro administrativo, también hay quienes se oponen porque provienen de zonas afectadas por la minería informal.

“Hay diputados que están impulsando la ampliación, pero también hay diputados que se oponen, por lo tanto, no hay una posición uniforme todavía de la bancada al respecto. Hoy tenemos una reunión, vamos a abordar, entre otros temas, ese también”, agregó.

“Eso todavía como bancada no lo hemos definido porque nuestra bancada también tiene presencia de diputados de zonas que están en contra de la minería ilegal. El Reinfo no apoya la minería ilegal, es un sistema que debe ser mejorado, pero espero que como bancada podamos tener una posición”, expresó.

Según informó este Diario, los representantes de JP por la región Cajamarca votarían en contra de una fórmula impulsada por Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo y que encabeza la Comisión de Energía y Minas, que incluya la ampliación del cuestionado registro.

Se trata de Gabriel Gonzales, Jessica Guevara, Luis Jibaja y Juan Amílcar Villanueva, quienes han decidido anticipar su voto en contra de la propuesta.

De otro lado, Zunini adelantó que su bancada apoyará la moción de interpelación contra el canciller Carlos Espá por las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

“Me parece que es una de las personas que no está dando la talla en el cargo”, manifestó. Consultado sobre si apoyarían una eventual censura del titular de Torre Tagle, el diputado dijo que se debe tratar con otras bancadas.

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“No quiero adelantar esto porque es un asunto que se tiene que tratar con más de una bancada, pero particularmente no es satisfactoria su visita a Rusia, no es satisfactoria la forma cómo se han venido dando los cambios en las embajadas con un criterio político, que si bien es cierto es prerrogativa del Ejecutivo, hemos visto personas que no necesariamente dan la talla”, sentenció.