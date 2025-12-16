La Comisión Permanente del Congreso programó para este miércoles la segunda votación del dictamen que prolonga hasta el 31 de diciembre del 2026 el cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, según advierten expertos y organizaciones, es aprovechado por la minería ilegal.

La sesión, que incluye otros puntos, inicia a las 9 de mañana. En noviembre, antes de aprobarse el texto, 56 gremios empresariales advirtieron sobre los peligros de una ampliación del Reinfo. Enfatizaron que se “fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones peruanas”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El 4 de diciembre, el texto fue aprobado por el pleno del Parlamento por 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones. Ahora su ratificación estará a cargo de la Comisión Permanente, tras el cierre de la legislatura.

Esta es la agenda de la Comisión Permanente

El dictamen dispone la realización de un censo nacional para este sector, así como un “proceso obligatorio de sinceramiento real” de la ubicación de las operaciones y establece un plazo para que los gobiernos regionales transfieran el acervo documentado referido al proceso de formalización al Ministerio de Energía y Minas (Minem) bajo responsabilidad.

Durante el debate en el pleno, no prosperó el intento de incluir disposiciones complementarias que abrían la puerta al retorno de más de 50 mil registros ya depurados. También se rechazó suspender la tramitación e inicio de los procedimientos de exclusión.

La Comisión Permanente está presidida por la Mesa Directiva del Parlamento, que lidera Fernando Rospigliosi. Y la integran representantes de las distintas bancadas.

Según el reglamento, durante el receso parlamentario esta instancia puede legislar sobre dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en la agenda del Pleno.