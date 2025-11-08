La prórroga del Reinfo: las posturas que se perfilan en el Congreso tras propuesta de extender el registro hasta el 2027

En cuarto intermedio. La Comisión de Energía y Minas del Congreso dejó en suspenso el debate sobre la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), planteada ahora hasta diciembre de 2027. Sin embargo, ya empiezan a perfilarse las posturas de las bancadas parlamentarias frente a la posibilidad de extender el registro, al tiempo que se afinan los últimos detalles para lograr un texto consensuado y llevarlo al pleno, a poco de vencer la última ampliación.

En la sesión de este viernes 7 de noviembre, el único punto de agenda fue el texto sustitutorio propuesto por el presidente del grupo, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-VP-BM). El documento no solo contempla la extensión del Reinfo por dos años más, sino también suspender los procesos de exclusión ya iniciados y reincorporar a más de 50 mil registros ya depurados.

En el predictamen, se recogieron cuatro proyectos de ley planteados por Juntos por el Perú-VP-BM, Podemos Perú, Bancada Socialista y Somos Perú. Y se sostiene que “resulta necesario y razonable” aprobar la ampliación “como una medida excepcional e improrrogable”, a fin de brindar a los pequeños mineros y mineros informales “una oportunidad efectiva para culminar sus trámites”. Ello, a pesar que de aprobarse sería la quinta prórroga.

Asimismo, se considera “indispensable” autorizar la reincorporación de los excluidos, pues su salida “en muchos casos” obedeció a condiciones externas que —según se indica— no son atribuibles a los propios mineros informales.

“La ampliación del plazo de vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2027 se justifica como una medida indispensable para garantizar que los mineros en proceso de formalización no queden abruptamente excluidos, evitando un retroceso hacia la ilegalidad y la agudización de los conflictos sociales”, se sostiene en el predictamen.

Las posturas de las bancadas

Más que muestras de rechazo tajantes, la fórmula planteada por Cutipa Ccama recibió principalmente sugerencias. En la sesión, se plantearon hasta tres textos sustitutorios de parte de los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Guido Bellido (Podemos Perú) y Patricia Juárez (Fuerza Popular). A lo que se suman propuestas de parte del congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso).

El congresista Bellido insistió en una fórmula para una ampliación del Reinfo, pero hasta el 31 de diciembre del 2029 o, en su defecto, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Mape. También insistió con la suspensión de los procesos de exclusión y la reincorporación de los ya depurados, que ya contemplaba el predictamen sobre la mesa.

Sin embargo, a ello sumó un planteamiento para permitir el desarrollo de actividades mineras en áreas concesionadas sin estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de un plazo de 60 días para que toda persona (natural o jurídica) que no cuente con Reinfo pueda presentar su solicitud de incorporación; es decir, en la práctica, abrir el registro.

Desde Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez sostuvo que el predictamen “ha mejorado en algunas partes” respecto al primer texto formulado, al tiempo que resaltó que el país requiere orden, información real y un marco legal moderno.

Así, dijo que algunos elementos propuestos lejos de mejorar debilitan la formalización, como la propuesta de suspensión de los procesos de exclusión y la reincorporación de los más de 50 mil. Según dijo, una alternativa es que sea el propio Minem el que evalúe “caso por caso” en un plazo determinado.

También planteó, entre otros, un censo nacional, pues —dijo— “sin datos reales, sin georreferenciación, sin validación técnica, no hay cómo ordenar el territorio”.

“El territorio de nuestro país está cada vez más presionado por la ilegalidad, aprobar el predictamen tal como está sería retroceder y el país lo que requiere es avanzar con orden y con evidencia”, expresó Juárez.

Mientras, Salhuana dijo que, si se va a tomar la decisión de ampliar el Reinfo, como se planteaba, “no puede ser simplemente una ampliación de plazo” y propuso incorporar compromisos tributarios para este sector minero, entre otros planteamientos.

En su texto, Montoya planteó un “cierre” del Reinfo y medidas para lo que denominó “una culminación ordenada” del proceso de formalización. Entre ellas, que los que tienen el registro vigente sean transferidos a una base de datos a cargo del Minem, “la cual tendrá una denominación diferente al Reinfo”.

Y que aquellas personas excluidas que deseen continuar sus actividades “deberán previamente gestionar su autorización de operación” siguiendo la Ley General de Minería.

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) adelantó que están a favor del predictamen pues —refirió— se requiere darle tranquilidad a aquellos que salen a trabajar dignamente.

Por su parte, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó el texto por no haber incluido las posturas de dirigentes indígenas que sufren el impacto de esta actividad.

Tras escucharse las propuestas de las bancadas, fue el propio Roberto Sánchez, promotor de la prórroga del Reinfo, quien planteó un cuarto intermedio para poder valorar todos los aportes en un nuevo texto sustitutorio.

Sí incidió en su intervención en que en esta etapa legislativa se debe advertir las regulaciones “esenciales y básicas, sabiendo bien que el proceso de fondo tendrá que solucionarlo el nuevo gobierno el próximo año”.

El debate, según se conoció, se retomará el 17 de noviembre, la misma fecha en la que la Confemin ha anunciado una movilización en Lima para exigir la ampliación del plazo de formalización minera.