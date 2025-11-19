El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aseguró que la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) era “inevitable” porque no se ha aprobado la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE) y existen 30 mil reinfos en trámite.

En conferencia de prensa, indicó que según todos los expertos y los congresistas que participaron en el debate en la Comisión de Energía y Minas, era “evidente” que no se podían “quedar en el aire” dichos registros, razón por la cual se aprobó la ampliación hasta diciembre del 2027.

“La ampliación del plazo del Reinfo, según todos los expertos y según todos los congresistas que han participado, era inevitable porque no hay la Ley MAPE y habían 30 mil reinfos todavía vigentes. Eso el 31 de diciembre iba a culminar, es evidente que esos 30 mil reinfos no podían quedar en el aire y tenían que prorrogarse”, expresó.

Así, Fernando Rospigliosi detalló que según lo aprobado en la comisión, el Ministerio de Energía y Minas tendrá que analizar si algunos de esos 50 mil reinfos pueden reiniciar su proceso de formalización, ya que solo 2 mil han apelado a la decisión de exclusión.

“Lo otro me parece -es una opinión personal- es más importante lo de los 50 mil reinfos que fueron excluidos por el Gobierno anterior, cosa que en mi opinión personal está muy bien porque habían incumplido todos los trámites”, agregó.

“Hasta donde tengo entendido, solo 2 mil han apelado. Será de acuerdo a lo que se ha dicho, el Ministerio de Energía y Minas tendrá que evaluar si es que hay algún error en la eliminación de algunos de esos 50 mil reinfos, pero esos no van a volver a menos que encuentre que ha habido algún error”, subrayó.

No figura en agenda

El titular encargado del Parlamento afirmó que el dictamen que establece la ampliación del Reinfo hasta fines del 2027 no figura en agenda del pleno de este jueves 20 de noviembre.

Mencionó que el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas quedó con cargo a redacción, razón por la cual no se conoce el texto final y, por lo tanto, no será puesto a debate.

“Debo decir que todavía no conozco el dictamen de esa comisión. Ayer se ha aprobado un dictamen, pero que ha quedado con cargo a redacción. Por lo menos yo, no conozco el texto del dictamen. Por tanto, hasta este momento eso no está en debate”, manifestó.

“Primero tiene que aprobarse el dictamen y luego, si es que lo plantea la comisión, tendría que seguirse un trámite para exonerarlo de los procedimientos regulares”, añadió.

Sobre ese punto, Rospigliosi señaló que en la Junta de Portavoces, de manera unánime todos los voceros se pronunciaron en contra de las actas virtuales porque permiten exonerar de trámite a los dictámenes.

“El 100% dijo que ya no más actas virtuales porque hay demasiados temas. En la Junta de Portavoces se plantean temas prioritarios para el debate en el pleno y luego en actas virtuales se plantean otros temas. Entonces ya estamos realmente al tope, saturados de proyectos que han sido exonerados”, sentenció.