El Gobierno envió al Congreso a través de un oficio firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, la posición que tienen sobre el proyecto que están en debate para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y sostienen que esta se debería dar hasta fines del 2026 y no del 2027, como ha propuesto la Comisión de Energía y Minas.

En el documento, precisan la posición que tiene el Poder Ejecutivo sobre el texto sustitutorio elaborado en el Parlamento que busca modificar la ley sobre formalización minera busca enriquecer el debate en el pleno.

La propuesta del Gobierno se basa en el informe enviado por el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, que incluye el informe que fue emitido por la Dirección General de Formalización Minera.

El Ejecutivo plantea que la ampliación de vigencia del Reinfo sea hasta el 31 de diciembre del 2026 y no del 2027, como actualmente se considera en el planteamiento del Congreso. Para el Gobierno, este plazo es suficiente porque hay propuestas que buscan simplificar trámites administrativos.

Asimismo, que se excluya de las disposiciones complementarias la suspensión de la exclusión del Reinfo de los 50 mil mineros informales porque, advierten, limita la capacidad del Estado para garantizar que no se desarrollen actividades mineras en zonas prohibidas y permite el mal uso del registro.

Esta eliminación de la capacidad de volver a integrar a los excluidos se justifica en el hecho que los mineros afectados, cuando terminó el proceso de formalización el 30 de junio del 2025, no cumplían con los requisitos mínimos de permanencia en el Reinfo por más de un año.

De igual manera, proponen eliminar el Censo Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal porque la consideran como una “sobrerregulación” innecesaria y, finalmente, otros cambios como modificar la denominación del minero en vías de formalización en el Reinfo por el de “titular de una licencia temporal de producción minera”.