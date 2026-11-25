La bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó un nuevo proyecto para ampliar el proceso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2029 o la entrada en vigencia de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).

Se trata de la proposición legislativa 00930-2026-2031-CD-73824-CD, presentada por iniciativa de la diputada Amalia Palomino Pacheco, que señala que su finalidad es “garantizar la continuidad del proceso de formalización minera integral, en tanto mecanismo de tránsito hacia un nuevo régimen normativo especializado”.

Para ello, plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

Refiere que durante dicho periodo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, “implementará y adoptará las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal”.

Además de Palomino Pacheco, suscriben el proyecto los diputados Jesús Pérez Alccahuamán, Julián Pérez Mallqui, Óscar Cahuaza, Haydée Poma Huamaní, James Holguín Aguirre y Ernesto Zunini.

En la exposición de motivos se señala que la iniciativa responde a la ausencia de consensos políticos y técnicos que han impedido aprobar la Ley Mape, pese a su “relevancia estratégica para consolidar un marco normativo integral que promueva una formalización inclusiva, ambientalmente responsable y socialmente sostenible”.

Refiere que el contexto actual exige “medidas transitorias de continuidad jurídica” que impidan la paralización del proceso y que “resguarden los derechos ya adquiridos por miles de pequeños productores mineros que contribuyen a la economía nacional y al desarrollo de sus territorios”.

“Por ello, se propone ampliar por única vez el proceso de formalización minera integral e inclusiva hasta el 31 de diciembre de 2029, atendiendo al mandato constitucional de otorgar seguridad jurídica, garantizar la igualdad ante la ley y promover el acceso equitativo a los recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad ambiental”, detalla.

“Conforme al artículo 66 de la Constitución Política del Perú, corresponde al Estado promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, asegurando que su explotación se desarrolle en armonía con el interés público y el desarrollo sostenible”, agrega.

Insisten con ampliaciones

Semanas atrás la bancada de Juntos por el Perú, había presentado dos iniciativas en dos días para ampliar el proceso de formalización minera.

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La última propuesta legislativa era de Jesús Alccahuamán y busca extender la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2030; es decir, por cuatro años más, ante el vencimiento de la última prórroga a fines de este año.

Dos días antes, la diputada de la misma agrupación, Analí Márquez, había planteado una iniciativa para ampliar el proceso de formalización hasta diciembre de 2028.

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Además, el grupo parlamentario del partido Obras presentó un proyecto de ley similar hasta el 2028, en medio de la posición del Poder Ejecutivo de no extender la vigencia de este registro.

La iniciativa, presentada por el diputado Raúl Camargo Porta, plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 para que el proceso se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 o hasta que entre en vigor la Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero.