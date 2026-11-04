Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2028. (Foto: Difusión)
Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2028. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La bancada de Juntos por el Perú (JP), a iniciativa de la diputada Analí Márquez, presentó un proyecto de ley que propone ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2028.

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