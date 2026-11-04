La bancada de Juntos por el Perú (JP), a iniciativa de la diputada Analí Márquez, presentó un proyecto de ley que propone ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2028.

Se trata de la proposición legislativa 00744-2026-2031-CD, que plantea ampliar excepcionalmente el proceso de formalización minera integral hasta la culminación del censo y de las actuaciones de verificación y reversión de concesiones ociosas.

“La finalidad de la ley es conocer la situación real de la actividad minera, promover el uso productivo de las concesiones y facilitar el acceso de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales a la minería formal”, señala.

“Para ello, articula la información del sector con la verificación de obligaciones, la protección del ambiente y el respeto de los derechos de los trabajadores y de las poblaciones involucradas”, agrega.

Por ello, propone modificar los artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, referidos al derecho de vigencia que se paga cada año por cada hectárea solicitada u otorgada, y la penalidad y caducidad por incumplimiento de la producción mínima.

Asimismo, califica de “ociosa” aquella concesión que, después de una década contada desde el año siguiente al otorgamiento del título, carece de producción, inversión y labores mineras acreditadas, y se conserva únicamente mediante los pagos exigibles.

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“Antes de calificarla como ociosa, la autoridad contrasta los registros y comprueba la situación del derecho minero. Que una concesión todavía no produzca no demuestra, por sí mismo, que esté ociosa”, precisa.

“La calificación de ociosidad no crea una causa adicional de caducidad. La extinción del derecho exige que se configure una de las causas previstas en la legislación minera”, añade.

Censo de la minería artesanal

También establece que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), junto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), culminará el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal previsto en la Ley 32537 y publicará sus resultados.

JP propone ampliar el Reinfo hasta el 2028.

Por su parte, el Minem deberá revisar y actualizar sus registros sobre los operadores: quiénes son, dónde trabajan, qué derecho minero corresponde al área, cómo sustentan el acceso a ella y cuánto han avanzado en la formalización.

Precisa que dentro de los 60 días calendario siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el Minem aprobará, en coordinación con el Ingemmet y los gobiernos regionales, un plan especial de verificación, cuyo avance se publicará cada semestre.

“El plan señala qué concesiones serán revisadas, a partir de datos sobre sus obligaciones de producción, inversión y pago. También fija las responsabilidades de cada entidad, las metas semestrales y las fechas de ejecución, de modo que la revisión termine dentro del plazo máximo de formalización”, detalla.

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“Si la revisión acredita una causa de caducidad, la autoridad competente tramita y resuelve el procedimiento. Después de cumplir los requisitos legales, se publican las áreas sobre las que pueden presentarse nuevos petitorios”, agrega.

Nuevo proyecto

Se trata del segundo proyecto para ampliar el Reinfo. Días atrás el grupo parlamentario del partido Obras presentó un proyecto de ley similar hasta el 2028, en medio de la posición del Poder Ejecutivo de no extender la vigencia de este registro.

La iniciativa, presentada por el diputado Raúl Camargo Porta, plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 para que el proceso se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

La propuesta se contrapone a la posición expresada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien ha señalado que el Reinfo vencerá el 31 de diciembre de este año y que el Ejecutivo no promoverá una nueva ampliación.

Ambas propuestas tendrán que ser vistas por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que es presidida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú).

El Gobierno también presentó finalmente al Congreso su propuesta para una nueva Ley Ley MAPE, a puertas del vencimiento de la última prórroga del Reinfo, previsto para fines de diciembre.