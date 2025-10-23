La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, donde se abordará un predictamen sobre la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, se lleve a cabo el viernes 25 de octubre en Caravelí, región Arequipa.

A través de un oficio enviado al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), señaló que esta situación podría generar presión y poner en riesgo la seguridad de los parlamentarios.

Explicó que el tema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) involucra directamente a miles de pequeños productores mineros y a comunidades de distintas regiones del país, y que su tratamiento requiere un “enfoque técnico, responsable y transparente”.

“Ello solo puede garantizarse si la sesión se realiza en la sede institucional del Congreso de la República, en Lima, bajo condiciones adecuadas y con la debida cobertura técnica y mediática”, subrayó.

Juárez advirtió que realizar la sesión en una zona de influencia de minería informal “es una estrategia de presión inaceptable” que pone en riesgo la seguridad de los congresistas, por lo que exigió un cambio de sede “inmediato” para la transparencia del proceso legislativo.

“En tal sentido, solicito a su despacho tomar conocimiento de la situación expuesta y disponer las acciones necesarias para que el debate sobre la ampliación del REINFO se conduzca con imparcialidad, seguridad y pleno respeto al principio de representación parlamentaria”, enfatizó.

Cabe indicar que el legislador Guido Bellido (Podemos Perú) solicitó a la Comisión de Energía y Minas que amplíe su agenda para incluir la discusión de su propuesta, presentada el 9 de octubre, que plantea extender el Reinfo hasta el 30 de junio del 2029. El actual plazo vence en diciembre próximo.

De prosperar su proyecto de ley, sería la quinta prórroga de este sistema, que permite operar a mineros informales bajo el argumento de que están en proceso de formalización.